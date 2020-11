Scarlett Johansson cumple 36 años y así ha cambiado (FOTOS)

Este 22 de noviembre, la actriz mejor pagada de Hollywood cumple 36 años. Casada hasta en tres ocasiones y madre de una niña, para ella estar enamorada y convertirse en una estrella han sido sus dos grandes pasiones y tenemos mucha información de la actriz en La Verdad Noticias.

Al contrario que muchas otras estrellas de Hollywood, Scarlett tuvo una infancia idílica. El padre de Scarlett Johansson, Karsten Johansson, de origen danés y arquitecto, ha sido siempre uno de sus mayores fans.

Pero fue su madre, Melanie Sloan, cinéfila empedernida, quien más cerca estaba de su hija, convirtiéndose en su manager.

Tenía que ser así, porque Scarlett hizo su debut cinematográfico con tan sólo 9 años en 'Un muchacho llamado Norte'.

Cuatro años después trabajaba en la película más recordada de su infancia: 'El hombre que susurraba a los caballos'. Más tarde, convertida ya en una estrella, Johansson declaraba que su sueño siempre ha sido la interpretación.

"Desde que tengo memoria he querido ser actriz", confesaba.

Scarlett Johansson ha sido una actriz nata

La mejor pagada de Hollywood

El papel de su vida se lo daba Sofia Coppola en el filme 'Lost in translation'. Aclamada por público y crítica, su interpretación le valió el Bafta a Mejor Actriz. Con 'Match point, en 2005 y 'Vicky Cristina Barcelona', en 2008, trabajó bajo las órdenes de Woody Allen.

Después llegó la saga de 'Los vengadores', cuyas interpretaciones dentro del Universo Marvel le han reportado importantes beneficios económicos: con casi 48 millones de euros ganados, en 2019 ocupó el primer puesto como la actriz mejor pagada del año.

Con 'Historia de un matrimonio' y 'Jojo Rabbit', del mismo 2019, su consagración es absoluta.

'EL HOMBRE QUE SUSURRABA A LOS CABALLOS'. En 1998 y con tan sólo 14 años, trabaja en esta película al lado de Robert Redford.

'GHOST WORLD'. Thora Birch y ella interpretaban a dos adolescentes descontentas con la vida en este filme de 2001.

'LOST IN TRANSLATION'. A los 19 años daba vida a Charlotte, en una película de culto coprotagonizada con Bill Murray.

'MATCH POINT'. En 2005 trabajó por primera vez con Woody Allen. Su pareja en la ficción era Jonathan Rhys-Meyers.

'VICKY CRISTINA BARCELONA'. Tres años más tarde repitió con Allen como director, pero esta vez al lado de Javier Bardem y Penélope Cruz.

'HITCHCOCK'. En 2013 aparece bellísima en este filme de Sacha Gervasi, interpretando a una Janet Leigh (la actriz de 'Psicosis') ingenua y explosiva.

'JOJO RABBIT'. Scarlett borda su papel de madre judía de un niño pronazi en esta premiada cinta estrenada en 2019.

Talento reconocido

Scarlett Johansson inició su carrera desde muy pequeña

En 2010 recogía el Premio Tony a Mejor Actriz de reparto por la obra de teatro 'A View from the Bridge'. Seis años antes ya había sido premiada con un Bafta a Mejor Actriz protagonista por su papel en 'Lost in Translation'.

Vida amorosa de Scarlett Johansson

Con una inteligencia brillante y una belleza natural poco vista en Hollywood, pocas han sido las veces que Scarlett Johansson ha estado soltera. Con tan solo 36 años, la actriz se ha casado tres veces y ha tenido importantes relaciones. Ella misma ha confesado que es "una enamorada del amor".

Una de sus primeras conquistas fue el actor Patrick Wilson, a quien conoció en 2004 en la entrega de los Globos de Oro.

Pero su romance fue muy fugaz y ese mismo año tuvo tres relaciones más. La primera, frenética y apasionada, con el también actor Benicio del Toro, un idilio que comenzó en una fiesta post-Oscar.

Poco después llegaría Jared Leto, con quien aún mantiene una estupenda relación de amistad.

A finales de 2004 conoce al actor Josh Hartnett, del que se enamora durante el rodaje de 'La Dalia Negra'. Convivieron durante dos años, pero rompieron a finales del 2006, según los rumores de la época, porque la actriz montaba en cólera cada vez que él se ausentaba por los rodajes.

Pero llegó Ryan Reynolds y la actriz se volvió loca por él, tanto que terminaron casándose en 2008. Su matrimonio apenas duró dos años.

En 2011 y durante tres meses vivió un apasionado romance con Sean Penn, 24 años mayor que ella. Poco después se la relacionó con el cantante Justin Timberlake tras colaborar con él en un videoclip del tema 'What Goes Around...Comes Around'.

En septiembre de ese mismo año lo intentó con el publicista Nate Nylor, pero tampoco resultó.

Recuperó la ilusión con el publicista francés Romain Dauriac, al que conoció gracias a un tatuador amigo común en noviembre de 2012. Vivieron juntos en París y tuvieron una hija, Rose Dorothy, que nació en septiembre de 2014, pocos meses antes de que celebraran su boda.

Su divorcio, tres años más tarde, se convirtió en toda una batalla legal por la custodia de la pequeña Rose.

Fue entonces cuando hizo unas declaraciones muy polémicas sobre el matrimonio al referirse a éste como "una idea muy romántica, pero no creo que sea natural ser una persona monógama".

Y claro, 'donde dije digo, digo Diego' hasta tal punto que la actriz acaba de casarse con el cómico y guionista Colin Jost. La pareja se conoció a finales de 2017, en el programa 'Saturday Night Live' y, tras dos años de noviazgo, decidieron comprometerse. La boda íntima se celebró el pasado 23 de octubre. El tiempo dirá si esta vez, el amor sonreirá por más tiempo a la la actriz.

Faceta de cantante

Scarlett tuvo una exitosa faceta como cantante

Mientras crecía como actriz, Scarlett no se olvidaba de su otra pasión: la música. En 2008 hizo su debut como cantante con el disco 'Anywhere I Lay My Headº' y un año más tarde llegaría 'Break Up'. En la imagen, durante un concierto en Nueva York en octubre de 2009 junto a su amigo Fred Armisen.

Estilo de Scarlett Johansson

Escotes sensuales y curvas son los protagonistas de los looks de la actriz.

En la gala de los Oscar de 2014 no dejó indiferente a nadie con este espectacular modelo de Versace.

Zuhair Murad diseñó el mono de color coral que lució Johansson durante los MTV Movie Awards en 2015. Combinó el look con sandalias de Sophia Webster y un clutch turquesa de Roger Vivier.

En 2019, en el estreno de 'Jojo Rabbit', lució este dos piezas con escote en la espalda de Miu Miu.

Con vestido de Oscar de la Renta y sandalias de Jimmy Choo en la fiesta post Oscar de Vanity Fair 2020.

Vestida por la diseñadora Vera Wang, en color rojo en la entrega de los Globos de Oro en enero de 2020. Las joyas son de Bvlgari.

