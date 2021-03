Saturday Night Live: Daniel Kaluuya y Carey Mulligan serán anfitriones

Daniel Kaluuya y Carey Mulligan debutarán como presentadores de "Saturday Night Live" (SNL) el 3 y el 10 de abril, respectivamente.

Kaluuya estará acompañado por el invitado musical St. Vincent, mientras que el invitado musical del 10 de abril será Kid Cudi.

Esta alineación se une al combo Maya Rudolph/Jack Harlow previamente anunciado (Rudolph es el anfitrión y Harlow es el invitado musical) en el episodio del 27 de marzo.

El 27 de marzo será el primer episodio posterior a la primera pausa del programa de comedia de sketches nocturno de la NBC en 2021.

Kaluuya y Mulligan estarán en SNL por los premios al cine

Kaluuya, quien acaba de ganar el Globo de Oro y también está nominada al SAG y al Oscar por "Judas and the Black Messiah", aparecerá en apoyo de esa película, mientras que Mulligan aparecerá en apoyo de "Promising Young Woman", por la que fue nominada al Globo de Oro y todavía ve una nominación al SAG y al Oscar por el trabajo.

Daniel ha sido nominado a los premios más importantes del cine por la cinta "Judas and the Black Messiah"/Foto: The Ring

La aparición de Kaluuya en "Saturday Night Live" tendrá lugar un día antes de los SAG Awards, el 4 de abril, pero ambos están mostrando sus dotes de comedia en este programa mucho antes de los Oscar, que se llevarán a cabo el 25 de abril de este año.

La película "Promising Young Woman" le dió varias nominaciones importantes a Mulligan/Foto: The Independent

St. Vincent, ganadora del Grammy, aparecerá en apoyo de su próximo álbum nuevo titulado "Daddy's Home", que se lanzará el 14 de mayo, y el último álbum de Kid Cudi, ganador del Grammy, "Man on the Moon III: The Chosen", es su quinto álbum Billboard 200 Top 10.

La 46a temporada de "Saturday Night Live" se estrenó en octubre de 2020 y hasta la fecha ha visto otras combinaciones de presentadores/invitados musicales como Chris Rock y Megan Thee Stallion, Issa Rae y Justin Bieber, Dave Chappelle y los Foo Fighters, Dan Levy y Phoebe Bridgers y, más recientemente, Nick Jonas haciendo una doble función.

¿Cuál es la presentación que más esperas de SNL, la de Daniel Kaluuya o la de Carey Mulligan? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

¿Sabías que el Vaticano canceló todos los eventos para esta Semana Santa 2021? Síguenos en Facebook y mantente informado.