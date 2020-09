Sasuke Uchiha recibe un diseño clásico de Naruto Shippuden ¿Odiaron Boruto?

Naruto Shippuden hizo mucho bien por sus héroes, e incluso logró poner a Sasuke Uchiha del lado derecho después de años de ser un “emo vengador” o simplemente el “vengador de su clan”. Por supuesto, los fanáticos tenían la esperanza de que el ninja pudiera enmendar su pasado, y Sasuke todavía está trabajando para conseguirlo.

Hasta ahora, Boruto: Naruto Next Generations ha seguido a Sasuke en ese arco de expiación, pero no todos son fanáticos de cómo ha envejecido el Uchiha. Ahora gracias a un fan, ese problema se ha resuelto parcialmente.

En Reddit, el artista Phennic90 publicó una obra de arte que hicieron de Sasuke en la secuela de Naruto. El fan decidió que era hora de darle al Uchiha un cambio de imagen más centrado en Shippuden y el resultado hace que los internautas no estén seguros de cuál es el mejor estilo.

Sasuke Uchiha adulto al estilo Shippuden

Foto: Reddit "Phennic90"

"Rediseñé al Sasuke adulto con el estilo artístico más antiguo de Shippuden. Intento mantener el mismo diseño de personajes cuando hago esto, aunque sentí que era más realista para Sasuke tener líneas de estrés similares a las de su hermano", escribió Phennic90.

Como puedes ver, el nuevo diseño agrega más sombreado a Sasuke, por lo que los fanáticos reciben una mirada dimensional del personaje de anime. Aparte del cambio artístico, el padre de Sarada Uchiha ha adoptado una paleta de colores más oscura que resalta sus cejas y nariz estrechas.

Este cambio de color también define los ojos de Sasuke, y tiene un gran pliegue en el costado de su rostro. Esta es la línea de estrés que mencionó el artista, ya que Itachi Uchiha también tenía estas marcas (similares a la de su padre). Tendría sentido que las líneas fueran hereditarias, pero no esto es algo que no ocurrió en Boruto: Naruto Next Generations.