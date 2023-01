Sasha Sokol rompe en llanto al escuchar las nuevas declaraciones de Luis de Llano

Sasha Sokol rompe en llanto al escuchar las declaraciones de Luis de Llano.

A su llegada a la CDMX, Sasha Sokol fue interceptada por la prensa, quienes cuestionaron su opinión ante las recientes declaraciones que dio Luis de Llano, quién aseguró que no se arrepiente de nada, tras revelarse que sostuvo una relación con la cantante cuando tenía 14 años y el 39, ante esto, la famosa sorprendió al mostrarse fuertemente afectada.

En La Verdad Noticias te hemos dado a conocer que las declaraciones que Luis de Llano dio a Yordi Rosado, desde hace varios meses, siguen generando gran controversia.

Aunque Sasha Sokol emprendió una demanda contra Luis de Llano, por conductas ilícitas contra un menor de edad, el productor no se ha mostrado preocupado, y ha lanzado fuertes comentarios, de los cuales Sasha Sokol, ya reaccionó.

Sasha Sokol se muestra “devastada” frente a la prensa

¿Qué dijo Sasha Sokol de las declaraciones de Luis de Llano?

La cantante Sasha Sokol habló de la reciente disculpas que Yordi Rosado le ofreció, tras no haber salido a su defensa, cuando Luis de Llano le confirmó que sostuvieron una relación cuando ella era menor de edad.

Ante ello, la ex integrante de Timbiriche, agradeció las muestras de apoyo del conductor, y aunque no lo culpó, aseguró que debió haberle cuestionado al ex productor, pues esta es una acción que no debe ser normalizada:

“Si él hubiera, sin juzgar a Luis, porque no es su papel, pero no normalizado la respuesta de Luis, me parece que hubiera sido más empático, en este caso conmigo”, dijo, esto después de que arremetió en contra del conductor.

Aunque la entrevista a la cantante se realizaba con normalidad, la situación cambio abruptamente, cuando Sasha escuchó las declaraciones de Luis de Llano, quién asegura que no se arrepiente de nada y está orgulloso de su carrera, ante esto, la famosa no pudo aguantar el llanto, mostrando muy afectada y respondiendo:

“¿Qué se puede esperar de una persona que encama a una niña de 14 años?, no tengo nada más que decir. Soy una mujer que levantó la voz, no es que yo lo considere o no”, con lo que finalizó las entrevistas.

¿Qué pasó con Sasha Sokol y Luis de Llano?

¿Qué ha pasado con Sasha Sokol y Luis de Llano?

Fue el mismo productor Luis de Llano, quién confirmó que sostuvo una relación con Sasha Sokol, cuando él tenía 39 años y la cantante 14.

En ese entonces él era productor de la banda juvenil “Timbiriche” y ella una de las integrantes, situación que la cantante Sasha Sokol, ha señalado como una “posición de poder”.

Ante ello, Sasha Sokol interpuso una demanda contra Luis de Llano, la cual confirmó está siguiendo su curso.

