Sasha Sokol revela que ya ratificó su denuncia contra Luis de Llano

Sasha Sokol ratifica denuncia contra Luis de Llano.

Sasha Sokol confirmó que ya ratificó ante la Fiscalía, su denuncia en contra del productor Luis de Llano, por abuso sexual, cometido cuando ella tenía 14 años y el 39 años de edad.

En La Verdad Noticias te dimos a conocer que el pasado 8 de marzo, la cantante Sasha Sokol reveló por medio de redes sociales que fue víctima de una presunta pederastia por Luis de Llano.

Como era de esperarse la confesión generó gran conmoción en el mundo del espectáculo, ya que aunque se rumoraba que habían tenido una relación, no había sido confirmada.

Sasha Sokol confirma denuncia contra Luis de Llano

Sasha Sokol confirma que interpuso una demanda contra Luis de Llano hace un mes.

En una entrevista para el programa de espectáculo “Chisme No Like”, la cantante Sasha Sokol reveló que ya ratificó su denuncia en contra de Luis de Llano, quién fuera mánager en Timbiriche.

Hace un mes puse la demanda y no he hablado del tema porque fue lo que mis abogados me recomendaron, pero ya está en los tribunales desde hace un mes o más. Ya está ratificado y ya todo” reveló.

A pesar de la denuncia, un amigo cercano a Luis de Llano ha asegurado que el productor “está lleno de vida” pese a las acusaciones de Sasha Sokol e incluso recientemente anunció el lanzamiento de una aplicación para descubrir las infidelidades.

¿Qué le pasó a Sasha con Luis de Llano?

Sasha Sokol y Luis de Llano tuvieron una relación cuando ella era menor de edad.

Recordemos que después de que el productor Luis de Llano revelara que realmente se enamoró de Sasha Sokol cuando era aún menor de edad, la cantante se sinceró y habló de lo que había vivido a lado de reconocido creador.

La cantante de 52 años aseguró que la “historia de amor” en realidad fue de abusos, que ella vivió en la infancia.

Hasta el momento Luis de Llano no ha sido visto en público y Sasha Sokol ha revelado su decisión de continuar con la denuncia.

