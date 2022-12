Sasha Sökol vuelve a atacar a Yordi Rosado tras entrevista con Luis de Llano

Las nuevas declaraciones de la cantante han causado controversia en redes sociales.

A principios de marzo pasado te dimos a conocer que Yordi Rosado entrevistaba a Luis de Llano para su canal de YouTube. En dicha entrevista, el productor recordó algunos detalles del romance que sostuvo con Sasha Sökol cuando ella apenas tenía 14 años de edad y él 39, lo cual causó gran indignación en redes sociales.

Nueve meses después, la ex estrella de Otro Rollo confesó en entrevista con Adela Micha que le faltó experiencia para manejar la situación y que lamenta que la delicada información tocada durante su encuentro con el productor fuera llevada de una manera muy superficial.

“El tema de Luis de Llano fue mucho más delicado. Creo que yo traté el tema muy ligero, muy superficial… Me faltó experiencia en un tema que era extremadamente importante”, declaró Yordi Rosado, quien asegura haber sido afectado por las críticas en Internet.

Escucha sus declaraciones a partir del minuto 1:46:50.

Sasha Sökol arremete contra Yordi Rosado

¿Qué pensará un posible abusador al ver tu entrevista del 6 de marzo? y sobretodo, ¿qué pensarán otras víctimas de abuso? pic.twitter.com/Dw2Wux0Zic — Sasha Sokol (@SashaSokol) December 13, 2022

Mientras hacías esas preguntas pensabas en el raiting que tendría tu programa…

No pensaste en mí.

Ni en mí a los 14, ni en mí hoy.



La empatía se tiene o no se tiene. Tú, no la tuviste. @YordiRosado — Sasha Sokol (@SashaSokol) December 13, 2022

Las declaraciones de Yordi no pasaron desapercibidas para Sasha Sökol, quien recurrió a su cuenta de Twitter para arremeter en contra del conductor, a quien acusó de no tener empatía hacia ella ni para aquellas mujeres que lamentablemente han sido víctimas de abuso en algún momento de su vida.

“Yordi: no te faltó experiencia, te faltó empatía. Mientras hacías esas preguntas pensabas en el rating que tendría tu programa, no pensaste en mí, ni en mí a los 14, ni en mí hoy. La empatía se tiene o no se tiene. Tú, no la tuviste”, declaró la ex integrante de Timbiriche, quien lamentó que esos temas se toquen a nivel nacional con total ligereza.

Te puede interesar: Acusan a Yordi Rosado de normalizar abusos y violencias en sus entrevistas

¿Qué pasó entre Sasha Sokol y Luis de Llano?

El productor desapareció del ojo público tras la denuncia de Sasha.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, Sasha Sokol lamentaba vía redes sociales el haber normalizado su romance con Luis de Llano cuando apenas tenía 14 años de edad. Ahora, la cantante ha entendido que esa relación fue un error y ha emprendido una demanda civil por daño moral, la cual aún se encuentra en curso.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!

Fotografías: Redes Sociales