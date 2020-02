Sarita apoya a Manuel José en pruebas de ADN

El drama rodeo a José José durante las últimas décadas de su vida, desde infidelidades, enfermedades y peleas intrafamiliares, los últimos días del cantante estuvieron llenos de todo menos de felicidad. Además, después de su muerte la polémica se encendió cuando su hija Sarita se negó a entregar el cuerpo de su padre a su familia, lo que ocasionó que la noticia estuviera en boca de todos por varias semanas.

Además, Manuel José, quien asegura ser hijo de José José, quien concursó en el programa Yo me llamo, en el que interpretó diversos temas de El Príncipe de la Canción, con las que recibió aplausos y ovaciones incluso por parte del ya fallecido cantante mexicano, desde su llegada a México, ha creado más problemas en la familia, tanto así que el propio José Joel arremetió contra él en un comunicado y hasta lo desafió a realizarse la prueba de ADN.

Manuel José dispuesto a prueba de ADN

No obstante se dice que en 2011, el colombiano Manuel José y El Príncipe de la Canción se hicieron una prueba de ADN en la cual se negó que existiera parentesco alguno entre ambos.

Nueva prueba de ADN

No confiando en los resultados arrojados en aquella ocasión, Manuel José indicó que en la única que podría confiar, en caso de someterse a este examen, sería en Sarita Sosa y tras estas declaraciones la polémica hija del fallecido cantante ha dado respuesta a través de Luis Ernesto Berrios, vocero de las joven y su mamá, Sara Salazar, quien declaró que Sarita está en la mejor disposición, “Sí, ella dice que no lo conoce personalmente, pero no tiene nada en contra de él y ella no tendría ningún problema en hacerse la prueba de ADN si él le solicitara”.

Sarita Sosa y José Joel en distintas posiciones respecto a prueba

Incluso, su representante señalo que las Sosa sí apoyan a Manuel para que siga usando el nombre de José José en sus presentaciones y están felices con que el joven siga el legado del fallecido cantante.

