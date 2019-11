Sarita Sosa sorprende a los conductores de Televisa ¡Impactante! (VIDEO)

El escándalo que ha envuelto a Sarita Sosa la hija del cantante José José, sigue causando revuelo en las redes sociales, y durante el programa matutino de Televisa dieron a conocer una entrevista que le hicieron a Marysol Sosa, pues ella asegura que tenía una relación sólida con su hermana menos.

Raúl Araiza, Galilea Montijo, Andrea Legarreta y Paul Stanly dieron a conocer la entrevista, sin embargo, la presencia de la hija del "Príncipe de la canción" se hizo notar en el foro de "Hoy", pues uno de los conductores tenía una mini piñata de Sarita Sosa.

Montijo comenzó a reírse al ver que su compañero mostró la mini piñata de Sarita, incluso Legarreta se sorprendió al verla y comenzó a pegarle con la servilleta; este momento causó risas entre los presentadores.

Recordamos que la polémica entra la joven surgió tras la muerte de José José, pues ella no informó a sus hermanos sobre el fallecimiento del artista, incluso los medios de comunicación no tenían información sobre la muerte del cantante, pues no se sabía en donde sería el funeral; situación que enfureció a los fans y amigos cercanos del intérprete mexicano.

"Y algo que se nos hacía innecesario, yo creo que finalmente hablando se entiende la gente, nosotros con la esposa de mi papá, con las dos mujercitas que ya tenía la esposa de mi papá, con mi propia media hermana estuvimos en sus vidas, los primeros ocho o nueve años de Sara pequeña, crecimos con ella nos veíamos cada verano".

Las declaraciones de Marysol Sosa han causado revuelo en las redes sociales, pues ella asegura que el distanciamiento con Sarita Sosa comenzó desde que ella se llevó a José José a Miami, de igual forma no le informó sobre la ubicación del hospital donde estaba siendo atendido su papá.

