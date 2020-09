Sarita Sosa se niega a decir porqué escondió el cuerpo de José José

El próximo lunes se cumple un año del fallecimiento de José José y sus hijos aún no logran resolver la situación que ocurrió tras el anuncio de su deceso, el cual habría dejado a Sarita Sosa como 'la mala del cuento' ante millones de mexicanos.

Durante una reciente entrevista para un diario de circulación nacional, José Joel señaló que hasta el día de hoy no sabe qué fue lo que verdaderamente ocurrió en lo que respecta al fallecimiento de José José, pues asegura que Sarita Sosa no ha querido tocar el tema.

“Aún no sé qué debería perdonarle a Sarita. No hay comunicación, sabemos que algo pasó de manera muy atroz y que hay muchas cosas que tenemos que resolver y que hay muchas cosas muy turbulentas, feas sobre la mesa, pero esa gente no da la cara”, reveló el cantante.

José Joel, Marysol no han tenido comunicación con Sarita Sosa después de la muerte de su padre.

José Joel sigue buscando respuestas y justicia

El hijo de Anel Noreña señaló que una de las razones por la cual no han podido seguir con las averiguaciones es la actual pandemia por coronavirus que enfrenta México desde hace ya varios meses.

“No sé si para bien o para mal, esta pandemia se atravesó, pero en el momento en que todo vuelva a abrir, por supuesto que todos seguiremos buscando respuesta, justicia, buscaremos a esta gente para que dé la cara, para que se explique. Ver qué es lo que tenemos qué resolver y qué tenemos que perdonar”, añadió José Joel.

Marysol Sosa y José Joel aún tienen dudas sobre la muerte de su padre.

Recordemos que el conflicto entre los hijos de José José comenzó desde el momento en que se dio a conocer su deceso, pues se sabe que Sarita Sosa ocultó el paradero del cuerpo durante dos días y se hizo cargo de todos los trámites, de igual forma ofreció una entrevista exclusiva a Telemundo a escasas horas de haberse anunciado el fallecimiento.

Se sabe que José Joel investigará las cenizas que les entregó Sarita Sosa.

Hoy en día, Marysol Sosa y José Joel siguen buscando respuestas e incluso se sabe que hay la posibilidad de iniciar una investigación sobre las cenizas del cantante, esto para esclarecer las causas reales del acaecimiento, pues se sabe que José José se mudó a Miami con su última esposa, Sara Salazar, para ser atendido por el cáncer que padecía.

Fotografías: Twitter