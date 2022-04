Sarita Sosa está vendiendo cosas de José José y hace llorar a su hermana Marysol

Una nueva polémica enciende las redes sociales y es protagonizada por la mismísima Sarita Sosa, hija menor del fallecido José José, pues sus hermanos mayores, Marysol y José Joel, lamentaron que la joven esté vendiendo las cosas y propiedades del cantante mexicano sin preguntar si ellos están o no de acuerdo.

Marysol señaló que ella solo quiere el dinero de su papá y vivir de los bienes de ‘El Príncipe de la Canción’, en lugar de ponerse a estudiar o trabajar para salir adelante por sus propios medios.

Muchas personas dudan sobre qué fue lo que causó la muerte del cantante y las preguntas se avivaron luego de que el esposo de la joven la amenazó con revelar que fue del cantante antes de morir.

Durante una entrevista para el programa Hoy, Marysol declaró que Sarita la quiere desconocer como hermana y también a José Joel, para poder quedarse con el ‘Príncipe de la canción’ y pese a que tenían una buena relación de hermano, todo cambió tras la muerte de José José.

“‘Ahora mejor me pongo a vender cosas de mi papá’, se me hace bajo, de mala educación hacer ese tipo de cosas, sobre todo porque me da a entender que no supo nunca quién fue su papá”.