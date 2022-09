Sarita Sosa dedica emotivo mensaje a José José en su tercer aniversario luctuoso

Tal y como se esperaba, el emotivo mensaje de la hija de Sara Salazar desató una ola de críticas en su contra.

El pasado miércoles 28 de septiembre se cumplieron tres años del sensible fallecimiento de José José. Por tal motivo, sus familiares y sus fans recurrieron a las redes sociales para dedicarle emotivos mensajes con los que recordaron su legado musical con mucho cariño.

“3 años sin un abrazo tuyo. En mis sueños estás y me es difícil despertar. Extraño mucho tu voz en la casa, tu presencia sigue rodeándonos y sabemos que siempre nos cuidas. Recordarte es fácil pero desprendernos del dolor es imposible, pues una vida sin ti es como un jardín sin flores”, escribió Sarita Sosa.

La hija menor de "El Príncipe de la Canción" le dedicó un emotivo mensaje a tres años de su muerte.

“Nos haces mucha falta papi, te amamos y esperamos con ansias poder verte otra vez. Can’t wait to hug you again my Prince!”, fue la frase con la que terminó el emotivo mensaje que la hija menor del cantante compartió en Instagram, misma que ya figura entre las principales noticias de la farándula mexicana.

Lanzan críticas a Sarita Sosa

Más de un cibernauta arremetió en su contra y le recordó la polémica que protagonizó a la hora de su muerte.

Lamentablemente, el mensaje de la media hermana de José Joel y Marysol Sosa, con quienes protagoniza una fuerte pelea desde el día de la muerte de su padre, fue opacado por las duras críticas de los cibernautas, quienes le recordaron que ocultó el cuerpo y se negaba a que este fuera trasladada a México, su país natal.

“Remordimientos le llaman en mi rancho, al final sólo tú y él saben lo que verdaderamente paso y algún día rendirás cuentas”, “¿Te hace falta su voz en tu casa? Lo tenías en un hospicio!”, “Extrañas los billetitos, porque aunque sea enfermo lo ponías a trabajar” y “Lo que hace para que se hable sobre ella” son algunas críticas que recibió Sarita Sosa.

¿De qué murio José José?

Tras recuperar su cuerpo, el cantante fue homenajeado en el Palacio de Bellas Artes de la CDMX.

José José murió el 28 de septiembre de 2019 en Homestead, Florida a causa de complicaciones de salud ocasionadas por el cáncer de páncreas que padecía. Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, ese día hubo una gran polémica debido a que Sarita Sosa ocultó el paradero del cuerpo de su padre a José Joel y Marysol Sosa.

