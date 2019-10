Sarita ¿Con esa VOZ pretende ser cantante? Así canta la hija de José José (VIDEO)

Sarita, quien es la Hija de José José, es actualmente una de las mujeres más odiadas por el pueblo mexicano y todo por la forma en que ha manejado la muerte de su padre y el trato con sus medios hermanos.

Hay que recordar que el pueblo de México hay causado varias emociones inimaginables en las redes sociales, ya que después que se reportara la muerte del Príncipe de la Canción, el misterio de su cuerpo es inaceptable para sus admiradores.

Por otro lado los hijos del Príncipe de la canción, se convirtieron en tendencia a nivel mundial ya que no daban con el paradero de los restos de su padre recién muerto, causando tremendo revuelo entre los medios de comunicación.

Pero eso no ha sido todo, pues Sarita, quien al parecer es quien tiene el control del cuerpo de su padre, ha declarado que él le pidió que siguiera cantando y es por eso que algunos internautas han publicado la forma en que canta.

Hay que destacar que el Príncipe de la Canción, José José, tuvo tres matrimonios, por lo que su primera unión fue a los 22 años, con una mujer de 40 años, Natalia ¨Kiki¨, que era nieta de Plutarco Elías Calles, mientras que en su segundo matrimonio con Anel, quien era modelo y actriz, tuvo a sus dos hijos mayores: José Francisco y Marysol Estrella.

Luego de que tras 12 años de matrimonio, se separara de Anel, quien ya no pudo soportar su alcoholismo, conoció Sara Salazar, madre de su hija la más chica, Sarita, quien recientemente declaró que su padre antes de morir le pidió que continuara con su carrera musical y no se diera por vencida: ¨Me tomó de la mano y me pidió que le prometiera que iba a hacer mi carrera musical¨, declaró.

Cabe destacar que Sarita se ha vuelto tendencia, pero con comentarios en contra de ella, porque hasta el momento no se sabe que sucederá con los restos de José José y en cuento a su voz todo mundo está destrozándolas con fuertes críticas.