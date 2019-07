Sargento Rap de TV Azteca anunció la MUERTE de su bebé ¡Desgarrador! (FOTOS)

El famoso cantante Sargento Rap y ex participante del reality “Resistiré” confirmó la terrible muerte de su bebé.

Sargento Rap, quien es un conocido cantante de rap y su pareja Ignacia Michelson, conocidos por ser estrellas del reality show Resistiré de TV Azteca, confirmaron la lamentable noticia de la muerte de su bebé.

Tres meses de embarazo acababan de festejar, sin embargo, a la pareja le llegó algo inesperado y ambos compartieron su dolor con una imagen desgarradora en sus redes sociales.

“Perdimos a nuestro hijo. Una noche antes, mientras ella se tomaba fotos de la barriga frente al espejo y yo escribía una canción sobre lo que se sentía ser un súper héroe, dormimos y al despertar ya éramos dos de nuevo".

Lo más lamentable de todo es que Sargento Rap y su pareja decidieron poner fin a su relación, a pesar del mal momento que estaban pasando y de todo el apoyo que el público les expresó, así lo expreso el cantante:

“La pérdida de nuestro hijo ha sido mi mayor tristeza en la vida. He tratado de sonreírle al día, pero tengo que ser sincero conmigo mismo y aceptar que estoy echado a perder. Decidimos separarnos porque tenemos formas diferentes de curar la herida".

En la publicación se puedo observar un traje para bebé en color gris, ensombrecido y donde Sargento Rap comunicó a modo de versos y metáforas lo triste que se sentía en ese momento.

Ignacia Michelson, ahora expareja del cantante recalcó que: "Creo que afrontamos nuestro dolor de forma diferente, pero si alguien me pregunta no puedo mentir: Te necesito más que nunca".

Poco después, Ignacia Michelson comunicó la noticia en su cuenta de Instagram: "Me despido con esta foto. La verdad me costó un mundo poder decir esto, porque uno no está preparado para perder a un hijo. Así no son las reglas vida. Si me preguntan, estoy dudando de la existencia de Dios. Tengo el alma rota.”

Cabe recordar que Sargento Rap e Ignacia Michelson fueron una de las pocas parejas que iniciaron un romance en el reality show “Resistiré”, que poco después formalizaron su relación y a mediados del mes de junio confirmaron que estaban esperando un bebé.

