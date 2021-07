Sarah Jessica Parker revela fotos en el set del reboot de Sex and The City.

La actriz, Sarah Jessica Parker compartió a través de su cuenta de Instagram una fotografía en el set de filmación del reboot de “Sex and The City”, de nombre “And Just Like That”, producción que estará disponible mediante HBO Max.

Es de mencionar que la foto en sí es bastante críptica, pues en la imagen Parker tiene su rostro cubierto con los envases de productos cosméticos que hay sobre el remolque de maquillaje en donde se encuentra la actriz de 56 años.

“7:25 am. Aquí viene”, escribió escuetamente Sara Jessica Parker que interpretó a Carrie Bradshaw, la escritora de la popular serie a lo largo de sus seis temporadas en HBO, producción que llegó a su culminación en 2004. Posteriormente, hubo dos secuelas de películas, una en 2008 y la siguiente en 2010.

¿Sara Jessica Parker publicó el guión del reboot?

La Verdad Noticias informa que, un día previo a la publicación anteriormente mencionada, Sarah Jessica Parker también publicó una imagen en su Instagram, en donde se puede apreciar el guión del primer episodio del reboot de Sex and The City, llamado “Hello, it’s me”, y las cosas imprescindibles para la actriz al momento de grabar en donde hay diversos libros y algunos snacks.

La trama de “And just like that” estará centrada en las tres amigas Carrie, Miranda y Charlotte, quienes se encuentran en esta nueva pasada estarán viviendo sus 50 años, y así descubrirán la vida desde una nueva perspectiva.

¿Cuándo se estrena el reboot de Sex and The City?

Todavía no se ha planteado una fecha de estreno para el esperado reboot de “Sex and The City” de HBO Max hasta el momento, pero se sabe que tendrá 10 capítulos de media hora cada uno.



En relación al elenco de “And just like that”, estarán Sarah Jessica Parker, Kristin Davids y Cynthia Nixon en sus papeles originales, al igual que Chris Noth como Mr. Big, Garson como Standford Blatch, Mario Cantone como Anthony Marentino, Henry Goldenblatt como Evan Handler y David Eigenberg como Evan Handler y David Eigenberg como Steve Brady.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.