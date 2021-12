Sarah Jessica Parker responde a las acusaciones contra Chris Noth

Sarah Jessica Parker, Kristin Davis y Cynthia Nixon, estrellas de "Sex and the City" y su reboot han emitido una declaración conjunta en apoyo de las mujeres que acusaron a Chris Noth de agresión sexual.

El trío acudió a redes sociales para publicar una declaración que decía: "Estamos profundamente entristecidos de escuchar las acusaciones contra Chris. Apoyamos a las mujeres", aseguraron las actrices en su publicación de este lunes.

Cómo te revelamos en La Verdad Noticias esta semana, Chris Noth, ‘Mr. Big’ de Sex and the City, fue acusado de agresión sexual. Los presuntos incidentes habrían tenido lugar en 2004 y 2015.

Sarah Jessica Parker responde a las acusaciones

Sarah Jessica Parker responde a las acusaciones

Aunque Chris Noth niega acusaciones de agresión sexual en contra de mujeres, la actriz que da vida a Carrie Bradshaw así como las estrellas que interpretan a Charlotte York y Miranda Hobbes en la serie afirmaron creerle a las víctimas.

"Apoyamos a las mujeres que se han presentado y han compartido sus dolorosas experiencias. Sabemos que debe ser algo muy difícil de hacer y las felicitamos por ello", escribieron en el texto para sus InstaStories.

Previo a que salieran a la luz las acusaciones en contra del actor, el elenco de "Sex and the City" nuevamente compartió escena con él para las grabaciones de la nueva secuela de la serie, "And Just Like That...".

Las acusaciones en contra de Chris Noth

Las acusaciones en contra de Chris Noth

El domingo previo a la declaración de las actrices, una tercera mujer acusó a Chris Noth de "Sex and the City", de agresión sexual. Las primeras dos mujeres hicieron pública las agresiones en un artículo para The Hollywood Reporter.

Las acusaciones han llevado a que Noth sea retirado de su papel en The Equalizer. Por su parte, Sarah Jessica Parker no ha revelado si dichas declaraciones afectarán el posible regreso del actor a su nueva serie.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!