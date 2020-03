Sarah Jessica Parker llega a los 55 años como un ícono de la moda

La actriz Sarah Jessica Parker, quien le da vida a Carrie Bradshaw en la famosa serie “Sex and the City”, cumplió 55 años luciendo totalmente espectacular y siendo un ícono de la moda, justo como su personaje más famoso.

Recordemos que Sarah Jessica Parker inició su carrera artística desde muy pequeña y alcanzó la fama a finales de la década de los noventas, tras protagonizar la serie “Sex and the City”. Asimismo la hemos visto participar en películas y obras de teatro, sin embargo su personaje más popular siempre será Carrie Bradshaw.

Un personaje que tiene muchas similitudes con su realidad, puesto que Sarah hoy a sus 55 años representa todo un ícono de la moda y el estilo. Y si eres una fanática fiel de esta actriz, aquí te tenemos algunos datos de Parker que muy pocos conocen.

Sarah Jessica Parker cumple 55 años

Se sabe que los orígenes de esta actriz no eran nada afortunados, puesto que pertenecía a una familia de orígen humilde y sus padres se separaron cuando ella apenas tenía 11 años. Sin embargo 3 años después Sarah inició su camino al mundo del entretenimiento a través de su participación en una obra de teatro llamada “Annie”.

En 1991 conoció a quien sería el amor de su vida, el actor Matthew Broderick y seis años después se casaron en Nueva York. Sarah Jessica Parker y Matthew tuvieron tres hijos: James y las gemelas Marion y Tabitha, a las que tuvieron a través de un vientre de alquiler.

Todo un ícono de la moda y el estilo

Se sabe que Sarah al principio no estuvo muy convencida de trabajar en la serie “Sex and the City”, sin embargo se trató de una de las producciones más exitosas con una duración de más de 6 años, 94 episodios e incluso un par de películas.

Aunque en la serie Sarah Jessica Parker y Kim Catrall (Samantha Jones en la serie) parecían muy unidas, la realidad es que estas actrices protagonizaron varios escándalos de la farándula al considerarse enemigas, y cuyo motivo de esta mala relación aún se desconoce.

Te puede interesar Bruce Willis luce más que espectacular a sus 65 años ¡FOTOS!

Aunque su vida artística se ha visto disminuida, Sarah Jessica Parker detrás de cámaras se ha colocado como una exitosa empresaria, teniendo su propia tienda online “SJP Collection”, donde vende zapatos, bolsos, fragancias y libros.