Sarah Jessica Parker impacta en redes con imagen de Carrie y Mr. Big

el inminente reboot de Sex And The City es una realidad, y por ello, Sarah Jessica Parker no duda en sus imágenes en el set, y recientemente una instantánea en redes nos muestra el encuentro de Carrie y Mr. Big.

La pareja anteriormente mencionada fue una de las más emblemáticas en el mundo de las series de ficción, debido a que protagonizaron muchos momentos de trama, pero también muy románticos.

Si bien hace poco te mostramos que Carrie Bradshaw y Mr. Big se reencuentran en el reboot de Sex and The City, fue ahora la propia Sarah Jessica Parker quien compartió una imagen.

La foto de Sarah Jessica Parker y Chris Noth

Esta fue la foto que impactó en redes

La actriz utilizó su cuenta oficial de Instagram para mostrar la imagen que alborotó las redes sociales, pues aparecen ambos personajes abrazados, sin embargo, lo que más llamó la atención fue el mensaje que puso como pie de foto.

“Estos dos, seguro que se acuestan tarde esta noche”, publicó.

Por su parte Chris Noth también compartió una imagen junto a Jessica, asegurando que están “Juntos de nuevo”.

¿Donde ver Sex and The City?

La pareja está de vuelta

Si quieres ver de nuevo las aventuras de Carrie y Mr. Big, puedes disfrutar de todas las temporadas de Sex And The City a través de HBO Max, plataforma que ya está disponible en México.

Sin embargo, aún no está disponible el reboot llamado “And Just Like That”, el cual aún no tiene fecha de estreno, por lo que habrá que esperar a que la producción lo confirme.

En este podremos ver a todos los integrantes de la serie, excepto a Kim Cattrall, quien no será nuevamente Samantha Jones.

¿Crees que veamos nuevas peleas y nuevos episodios románticos de Carrie y Mr. Big?

