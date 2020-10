Sarah Jessica Parker dice que relación con Robert Downey Jr. fue "aterradora"

Sarah Jessica Parker y Robert Downey Jr. estaban locamente enamorados en un momento en la historia de Hollywood. La pareja conocida por su buen humor salió durante ocho años, comenzando en 1984.

Poco después de conocerse a la tierna edad de dieciocho años, la pareja decidió vivir juntos. A pesar de su relación de larga duración, que según Sarah Jessica Parker le enseñó "cómo amar", también admite que no siempre fueron arcoíris y mariposas para los dos.

Robert Downey Jr. y Sarah Jessica Parker comenzaron su romance a inicios de 1980

Incluso confiesa que, a veces, su relación con Robert Downey Jr. era "realmente aterradora". Sigue leyendo para descubrir por qué.

Robert Downey Jr. era "realmente aventurero e importante"

Sarah Jessica Parker y Robert Downey Jr. se conocieron mientras filmaban "First Born" en 1984. No meses después de conocerse, la pareja se mudó a vivir juntos a una mansión de Hollywood. Sin embargo, a pesar de lo lujoso y elegante que era su hogar, todavía eran prácticamente niños en este momento.

Debido a su juventud y su personalidad cómica, se divirtieron mucho jugando con sus vecinos famosos en ese momento. Según los actores, solían iniciar peleas de globos de agua. En estas peleas, arrojaban globos de agua a sus vecinos famosos. Por lo general, sus amigos los empapaban con una manguera de jardín en respuesta.

“Tienes que correr a cada ventana y esperar llegar a tiempo para cerrarla. Es muy inmaduro, lo sé, pero divertido", le dice Sarah Jessica Parker a PEOPLE. Y según InStyle, la actriz de Sex and The City ha descrito su relación con Downey Jr. como "ocho años realmente aventureros e importantes de mi vida".

Jessica Parker admite que relación podría volverse "aterradora"

Desafortunadamente para Sarah Jessica Parker, su relación con Robert Downey Jr. se volvió "realmente aterradora". Esto se debe a que la actriz vivía con el temor constante de que su novio muriera.

Robert Downey Jr.ha lidiado con una adicción a las drogas y al alcohol que se apoderó de su vida y de su relación con Sarah Jessica Parker. Afortunadamente, lleva años sobrio, por lo que Parker está agradecida.

Desde su ruptura, Parker se ha casado con Matthew Broderick y RDJ con Susan Downey

En una entrevista con Parade vía InStyle, Robert Downey Jr. admite que su "problema con las drogas" acabó con su relación con Sarah Jessica Parker. Según el actor de Iron Man, el amor no fue suficiente para mantener a flote su relación.

“Me gustaba beber y tenía un problema con las drogas, y eso no cuadraba con Sarah Jessica, porque es lo más alejado de lo que ella es. Ella me proporcionó un hogar y comprensión”, dice el actor de Marvel, "Ella estaba tan molesta cuando no me puse a actuar. Estaba enamorado de Sarah Jessica. Y el amor claramente no fue suficiente".

Sarah Jessica Parker terminó su relación con el actor por su adicción

Y durante la aparición de Sarah Jessica Parker en el podcast de WTF, dice que su relación con Robert Downey Jr. podría volverse "realmente aterradora" debido a sus adicciones. "Sentí que había entrado en un universo alternativo de asociaciones realmente aterradoras y un hábito que se había vuelto realmente aterrador".

Parker mantuvo la relación por temor

Lamentablemente, a pesar de lo devastadora que fue su situación, Sarah Jessica Parker afirma que permaneció en su relación con Robert Downey Jr. porque estaba aterrorizada de que si lo dejaba, él moriría.

"Nunca había visto drogas, consumido drogas o estado cerca de las drogas. Creo que fui ingenuo. No era inocente, pero era ingenuo. Y no reconocí las cosas que tal vez alguien que incursionó en ese mundo sabría. Pero también sentí que 'puedo lidiar con eso, puedo ayudar'. Y soportamos una gran cantidad de eso. Pero eventualmente, supongo que reuní el coraje para dejarlo. Las decisiones más importantes y difíciles sobre ese tipo de relaciones son sentirse lo suficientemente valientes como para irse, incluso si cree que van a morir. Porque te quedas, no porque ya estés enamorado, amas a esta persona y tienes miedo de que se muera si no estás allí para apuntalar su base todos los días solitarios. Simplemente no quería que muriera".

