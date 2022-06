Sarah Jessica Parker dice por qué no invitaron a Kim Cattrall a “And Just Like That”

Las actrices no han tenido una buena relación desde que terminó Sex and the City/Foto: Opentapes

La actriz Sarah Jessica Parker ha sido severamente cuestionada por los fans de “Sex and the City”, ante la ausencia de su colega, Kim Cattrall en el reboot de la serie, “And Just Like That”. Sin embargo, la protagonista del programa de HBO Max ha decidido aclarar nuevamente por qué no invitaron a su ex compañera a participar en la nueva producción.

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, muchos pensaron que Kim Cattrall no regresó a su personaje de Samantha Jones debido a su mala relación con Sarah Jessica, pero esta última ha aclarado que en realidad no se le pidió participar en el reboot de Sex and the City porque la actriz británica nunca mostró interés en aparecer.

Kim Cattrall nunca estuvo contemplada para aparecer en “And Just Like That”

El reboot de la serie se hizo pensando en que sólo estarían tres de los personajes principales/Foto: El Comercio

La actriz que da vida a la mítica Carrie Bradshaw declaró en una entrevista con “The Hollywood Reporter” que Kim Cattrall nunca estuvo contemplada para aparecer en el reboot: “No le ofrecimos formar parte de ‘And Just Like That’ porque ella ya había dejado claro que no era algo que le interese hacer, por lo que no nos resultaba cómodo, así que ni se nos ocurrió”, afirmó la actriz Sarah Jessica Parker.

Parker también dijo que “tienes que escuchar a la gente y si esa gente está hablando de algo y no te da la impresión de que sea algo donde quiera estar, de que hay alguien con quién no quiere trabajar, o un ambiente en el que no quiere estar, tienes la madurez para decir ‘bueno, lo he captado’”.

Sarah Jessica Parker asegura que la serie se sintió “cómoda” sin Cattrall

Las actrices no desean volver a trabajar juntas/Foto: Guioteca

La estadounidense no se queda ahí, ya que también expresó en su entrevista que se sintieron “cómodos” al “seguir sin ella”. Sobre su relación con Kim Cattrall, Parker dijo: “Es muy difícil hablar de la situación con Kim”. A pesar de no entrar en detalles, la actriz deja claro que no se trata de una “pelea de gatas”.

A pesar de que Kim Cattrall no volvió y no volverá a su personaje, las actrices Kristin Davis y Cynthia Nixon sí regresaron como Charlotte York Goldenblatt y Miranda Hobbes, respectivamente.

Cabe destacar que la serie “And Just Like That” ha sido renovada para una temporada 2, con Sarah Jessica Parker, pese a la polémica.

