Sarah Jessica Parker anuncia el regreso de la serie Sex and The City.

"Y así" (como diría Carrie Bradshaw), ha comenzado el rodaje del “revival” de Sex and the City. La estrella de la serie Sarah Jessica Parker marcó la ocasión al publicar una foto en Instagram de la puerta de un apartamento que debería ser reconocible para casi cualquier fan: el exterior del edificio en West Village donde la escritora de moda hizo su hogar.

Parker subtituló la foto con un guiño descarado al título del programa, escribiendo "Pura coincidencia Y COMO ESO, nos encontramos en esta calle llamada Perry la noche antes de que todo comience de nuevo. MPK, aquí vamos. Y estoy emocionada y aterrorizada." Ella firmó con "X, SJ".

La publicación en el Instagram de Sarah Jessica Parker fue recibida con entusiasmo tanto por sus coprotagonistas como por sus amigos, con Kristin Davis comentando "Hahaha - YO también" y Willie Garson comentando "¡¡¡Vamos!!!".

Sarah Jessica Parker confirma "revival" en Instagram

El viernes por la mañana, la actriz Sarah Jessica Parker también compartió una foto que marca la primera lectura de mesa oficial de "Y así..." con una foto de su tarjeta de presentación, el guión y una máscara. "Primera lectura de mesa. Llegué demasiado pronto. Los nervios son una maravilla", escribió.

Más tarde ese día, Parker publicó una foto dulce posando con sus coprotagonistas Davis y Cynthia Nixon. "Juntos de nuevo. Lea nuestros primeros episodios. @Justlikethatmax Junto a todos los muchachos y los miembros más nuevos del elenco. Como un helado", escribió en el pie de foto.

Gran elenco se suma a Sex and The City

Sarah Jessica Parker anuncia el reinicio de la serie Sex and The City.

Además de Davis como Charlotte York-Goldenblatt y Cynthia Nixon como Miranda Hobbs (Samantha Jones de Kim Cattrall optó por no participar), se ha confirmado que la mayoría del elenco original repetirá sus papeles en el reinicio. Eso incluye a favoritos de los fanáticos como Garson (Stanford Blatch), Chris Noth (Mr.Big) y Mario Cantone (Anthony Marentino).

También se suman Henry Goldenblatt (Evan Handler) y David Eigenberg (Steve Brady). La ganadora del Tony, Sara Ramírez, también se une al elenco, interpretando a un comediante no binario, queer y stand-up llamado Che Díaz, quien regularmente presenta a Carrie en su programa.

En enero, HBO Max anunció oficialmente un renacimiento de Sex and The City con diez episodios de media hora. Aún no se ha anunciado una fecha de lanzamiento prevista. Sin embargo, la nueva serie seguirá a las tres amadas novias, ahora en sus 50, mientras exploran los altibajos de la amistad y la vida.

