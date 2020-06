Sarah Hyland y Wells Adams revelan qué pasará con los planes de su boda/Foto: Allure

Wells Adams y Sarah Hyland han puesto una pausa en los planes de boda. La pareja recientemente habló sobre cómo la pandemia de coronavirus había afectado sus planes de casarse durante su aparición en el episodio del lunes de The Bachelor: The Greatest Seasons Ever.

"No hay planes en este momento. Hemos dejado todos los planes en espera", explicó Hyland a Chris Harrison. "Toda mi familia está principalmente en la costa este, así que para que puedan volar. Y, por supuesto, con las precauciones para la salud, queremos estar lo más seguros posible", agregó.

Hyland, que ha sido abierta sobre sus problemas con la displasia renal, está inmunocomprometida y tiene un mayor riesgo de contraer el coronavirus. La actriz de Modern Family se comprometió con Adams en julio de 2019, después de que la pareja comenzó a salir en 2017.

La vida de Sarah, actriz de Modern Family, no ha sido nada fácil, ya que ha tenido que pasar por 16 cirugías debido a la enfermedad que padece en los riñones desde que era una niña. Es por ello, que Hyland no puede arriesgarse a realizar una fiesta en medio de una pandemia, porque podría ser mortal/Foto: Antena 3

Sarah Hyland y Wells Adams disfrutan su compromiso

En una entrevista de agosto de 2019 con ET, Adams dijo que él y Hyland planearon tomarse su tiempo para planificar la boda. "Lo dije antes, todos están muy interesados en lo siguiente. Como cuando salíamos, todos decían: '¿Cuándo te mudas?' Y cuando nos mudamos, todos decían: '¿Cuándo te vas a comprometer?' Es como, espera, no olvides que el destino no es de lo que se trata, el viaje es lo divertido", dijo Adams.

"Llevamos un mes comprometidos y nunca he estado comprometido antes, y supongo que nunca lo volveré a hacer, así que quiero disfrutar de este pequeño tiempo", agregó.

"Además, Sarah va a ser como tableros de Pinterest y tableros de visión y una gran cantidad de pegamento de Elmer va a estar involucrado. Entonces, creo que solo estamos esperando eso", agregó la ex estrella de reality, Adams.

También te puede interesar: Los 5 acuerdos prenupciales más locos de los famosos

Adams también aclaró que los fanáticos no deberían esperar que se case en la televisión. El mes pasado, Sarah bromeó acerca de querer fugarse con Wells en un juzgado local. Al preguntarle acerca de tener una boda Zoom, Wells lo negó de inmediato.