Sarah Harding, ex integrante de Girls Aloud, muere por culpa del cáncer

La cantante británica Sarah Harding, conocida principalmente por haber formado parte de la banda Girls Aloud, falleció este domingo 5 de septiembre a la edad de 39 años de edad. Su deceso llega más de un año después de enfrentar una batalla contra el cáncer de mama.

A través de una fotografía compartida en su cuenta de Instagram, la madre de la también actriz confirmó su deceso: “Comparto con profunda tristeza la noticia de que mi bonita hija Sarah desgraciadamente ha muerto”. De acuerdo a sus declaraciones, ella murió rodeada de sus seres queridos y en paz.

La noticia de la muerte de la cantante fue dada a conocer por su propia madre en un emotivo texto compartido en Instagram.

“Muchos sabréis de la batalla de Sarah con el cáncer y que luchó con tanta fuerza desde el diagnóstico hasta su último día”, añadió la madre de la intérprete de ‘Wear It Like a Crown’ para luego agradecer el cariño que su hija recibió en vida. Por último, pidió que sea recordada por ser una estrella brillante y no por haber padecido esta enfermedad.

Una dura batalla contra el cáncer

Su éxito fue tal que pudo publicar un libro sobre su vida, el cual se titula 'Hear Me Out'.

La actriz y cantante gozó de gran éxito en su natal Reino Unido. Su popularidad le permitió ganar millones de seguidores, quienes pudieron disfrutar de sus memorias en el libro ‘Hear me Out’. Además de hablar sobre su carrera como artista, ella hizo mención de su enfermedad, la cual le fue detectada a principios de año.

Su estado de salud se vio complicado cuando el médico le informó que el cáncer de mama que padecía ya había hecho metástasis en su cuerpo. Lamentablemente, ella no pudo ganar la batalla y hoy se confirma su muerte, la cual deja devastada a su familia, amigos cercanos y miles de fanáticos.

¿Quién es Sarah Harding?

En 2009, Girls Aloud ganó la categoría a Mejor Canción gracias a 'The Promise' en los BRIT Awards.

Sarah Harding, fue una cantante, escritora, actriz y modelo británica. De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, cobró reconocimiento al formar parte del grupo Girls Aloud y después tuvo un éxito promedio como solista. Lamentablemente, hoy es una nueva víctima del cáncer de mama.

