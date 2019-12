Sara Socas defiende a Rapder de las amenazas tras batalla de gallos en México

Durante la batalla de gallos que se llevó a cabo en México, la joven rapera de 22 años de edad Sara Socas logró impactar a las mujeres con sus rimas. El encuentro que tuvo con Rapder se volvió viral en las sociales, pues la cantante se defendió de los comentarios machistas que realizó el rapero en la batalla.

Recordamos que tras la batalla de gallos de ambos raperos, los internautas comenzaron a opinar al respecto sobre lo sucedido, pues han criticado la forma en la que Rapder comenzó a mencionar comentarios desagradables de las mujeres.

Incluso algunos internautas se han sentido ofendidos con los comentarios del rapero a tal grado de amenazarlo, por su parte Rapder decidió enviar un contundente mensaje sobre lo sucedido con Sara Socas.

Rapder a través de su cuenta oficial de Twitter compartió un contundente mensaje luego de lo ocurrido con Sara Socas durante una batalla de gallos en México: “Mi intención en ningún momento fue faltarle el respeto a un movimiento que solo busca justicia, yo también tengo mujeres en mi vida que son igual de valiosas y lamentablemente han sufrido acoso”. Expresó el rapero.

Mira el impactante mensaje de Rapder tras amenazas en redes sociales

⚠️Mi única y última declaración ⚠️ pic.twitter.com/pJQDa8oVo8 — Rapder (@Rapder5) December 12, 2019

Mientras que Sara Socas defendió al rapero tras las amenazas que ha recibido y en su cuenta oficial de Twitter también opinó al respecto sobre lo sucedido con Rapder:

“Están amenazando a Rapder. Eso no es feminismo, ni defender nada bueno. Es una batalla, y aunque no estés de acuerdo con lo que dice no deja de ser ficción. Hay gallos que seguro van de buenos y en realidad son unos cabrones. El personaje no es la persona”. Mencionó la rapera.

