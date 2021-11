Sara Maldonado quiere hablar sobre el aborto e infidelidad que vivió

El 2020 fue un año muy dificil para la actriz Sara Maldonado quien recientemente confesó que encontró la felicidad luego de vivir un aborto e infidelidad y quiere hablar sobre la criris que vivió.

En sus redes sociales la actriz Sara Maldonado confesó a sus seguidores el difícil momento que atravesó el año pasado, luego de la infidelidad que vivió a la par de la pérdida de su bebé.

Ahora, a un año del difícil episodio en su vida, en La Verdad Noticias te contamos que resurgió como el ave fénix y durante la alfombra roja de una reconocida revista, confesó que ha recobrado la felicidad.

“A la distancia me siento tranquila, me siento feliz. La vida a veces tiene procesos muy dolorosos y lo único que yo he aprendido es a saber cómo llevarlos y salir adelante”

Sara Maldonado 2021

Sara Maldonado confiesa como se encuentra su vida en la actualidad

La protagonista de telenovelas contó que pese a que no ha revelado ningún detalle de lo que vivió en ese entonces, ahora está buscando la manera de abrir su corazón y relatar todo el proceso que tuvo que enfrentar.

Además Sara Maldonado quien recientemente suspendió de emergencia su cirugía estética dijo que contará mediante sus plataformas digitales el difícil momento que vivió durante el año pasado.

“Sí lo quiero compartir, lo que pasa es que es una historia complicada. Quiero encontrar la manera de transmitirlo desde una posición donde ya no me siento una víctima; sino una persona que pasó por un proceso”, agregó.

Sara Maldonado confiesa que ahora ve distinta la maternidad

La actriz confesó que planea contar su historia en plataformas digitales

La actriz Sara Maldonado también confesó que ha cambiado su manera de ver muchas cosas, entre ellas la maternidad y aunque no adelantó si en un futuro planea volver a embarazarse si prometió que hablará sobre esta nueva perspectiva.

A un año del aborto y la infidelidad que vivió, Sara Maldonado se nota visiblemente feliz y con muchos planes de trabajo.

