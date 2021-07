La actriz Sara Maldonado dio a conocer en sus redes sociales que se sometería a una lipoescultura. Tras haber transcurrido un par de semanas, ella utilizó ese mismo medio para presumirle a sus seguidores los primeros resultados de su operación, pero el detalle que llamó la atención es que todavía es posible apreciar algunos moretones.

A través de su cuenta de Instagram, la estrella de telenovelas compartió un extenso video, en el cual relata que se encuentra satisfecha con el resultado de su operación. Asimismo, explicó que está recibiendo masajes para moldear su cuerpo, esto como parte del tratamiento postoperatorio.

“Bueno, llegó el momento de compartirles el primer video a nueve días de la cirugía… Estoy aquí en mi tercer masaje, estoy emocionada”, declaró la actriz en su cuenta oficial de Instagram, misma que en poco tiempo ha logrado superar los 455 mil seguidores.

De igual modo, la protagonista de la telenovela ‘Tormenta en el Paraíso’ explicó ante la cámara de su televisión que a nueve días de la operación ya es posible apreciar su abdomen marcado: “Aquí se empiezan a marcar las líneas de los oblicuos, la línea media y vas desinflamando bastante bien”.

Sara Maldonado se quita los implantes

Fue el 3 de julio pasado cuando Sara Maldonado le informó a sus seguidores que se retiraría los implantes que se había colocado hace 20 años y que aprovecharía la ocasión para hacerse una cirugía estética que eliminaría el exceso de grasa que tenían en la espalda.

“Decidí hacer esto público porque me considero una persona transparente y a veces las redes sociales nos engañan con tantos filtros… Yo quiero ser transparente y mi cuerpo va a cambiar. Hace 20 años me hice una cirugía de busto, me puse unos implantes y he decidido quitármelos”, finalizó el anuncio que la actriz dio en redes sociales.

Edad de Sara Maldonado

A sus 41 años de edad, la actriz ha logrado forjar una exitosa carrera en el mundo del espectáculo mexicano.

Sara Maldonado Fuentes tiene 41 años de edad. De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, la actriz nació en Xalapa, Veracruz un 10 de marzo de 1980. Es mayormente conocida por su participación en la telenovela Clase 406, así como en El Juego de la Vida, Corazones al Límite y Mundo de Fieras, entre otros.

Fotografías: Redes Sociales