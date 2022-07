Sara Corrales entregó su anillo a su ex prometido tras cancelar su boda

La actriz Sara Corrales canceló su boda después de tener 3 meses de haberse comprometido con su ahora ex pareja Rafael Gutierréz. Muchos pensaban que podrían retomar la relación, pero ahora se ha convertido en algo definitivo. ¿Qué pasó?

La colombiana de 36 años le había dado el sí a su novio, todo marchaba bien e incluso la fecha de la boda ya estaba fijada para agosto. Esta sería la primera celebración en México, posteriormente, celebrarían otra fiesta en Colombia a fines del 2022.

El problema surgió cuando Sara comenzó a pensar que aún no estaba lista para dar tal paso en su vida. La presión era inmensa, porque también ya tenía listo su vestido de novia. Pero prefirió hablarlo con su prometido y decidieron suspender todo para que tuviera tiempo de pensarlo mejor.

El plan era que Sara Corrales, actriz de el Señor de los Cielos, pensaría mejor la decisión que tomaría. Una fuente cercana reveló que aún no había devuelto el anillo a su prometido porque eso marcaría el final de todo. Sin embargo, acaba de hacer la devolución, demostrando así que se ha terminado todo. Te contaremos más noticias del tema en La Verdad Noticias.

Hasta ahora se sabe que le devolvió el anillo en España, pero la actriz colombiana no ha dado ninguna aclaración a los medios sobre lo ocurrido. Lo único que ha pronunciado es que prefiere mantener su vida privada al margen del ojo público. Esto es lo que comentó:

“Mi carrera con los años me ha enseñado que mis temas de relación debo manejarlos discretamente, por eso no me gusta hablar de ello”.