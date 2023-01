¿Sara Corrales confirma su romance con Gabriel Soto? Esto es lo que sabemos

La actriz ha dejado en claro lo que siente por el aún prometido de Irina Baeva.

Sara Corrales sorprende al hablar por primera vez sobre el romance que presuntamente protagoniza junto a Gabriel Soto, quien actualmente se encuentra comprometido con Irina Baeva y cuya relación sentimental se ve perseguida por rumores de ruptura, mismos que ponen a la actriz colombiana como la tercera en discordia.

En entrevista para Televisa Espectáculos, la estrella de ‘Mi Camino es Amarte’ aseguró que el amor que siente por Soto no va más allá de la amistad: “Completamente real, nos casamos en la novela, tuvimos un amor inmenso en la novela… En la vida real también hay un amor maravilloso, un amor muy bonito, un amor de compañeros, un amor de amigos y muchísimo respeto”.

Los actores se conocieron en el rodaje de 'Mi Camino es Amarte'.

Asimismo, la actriz nacida en Medellín Colombia mencionó que prefiere que la relacionen con hombres solteros: “A mí me encanta que me relacionen con hombres inteligentes, talentosos, disciplinados, espirituales, pero a la vez me encanta que me relacionen también con hombres libres, con hombres solteros y este no es el caso”.

Sara Corrales pone un alto a los chismes

Por otro lado, Sara Corrales dejó en claro que ella no quiere ser señalada como la tercera en discordia de la relación entre Gabriel Soto e Irina Baeva: “A Gabriel lo quiero, lo adoro, lo respeto y lo admiro pero no va por ahí. La verdad es que yo me respeto muchísimo, respeto mi amor propio. Se perfectamente en este momento de la vida que es lo que quiero y qué es lo que no”.

Finalmente, la actriz reveló las cualidades que debe tener el hombre que busque conquistarla: “Un hombre soltero, un hombre fiel, un hombre respetuoso, un hombre amoroso, un hombre a quien admire… Para mi la admiración es absolutamente todo”.

¿Qué pasó entre Irina Baeva y Gabriel Soto?

Rumores de ruptura persiguen a la controversial pareja.

La Verdad Noticias te mencionó con anterioridad que Irina Baeva y Gabriel Soto eran perseguidos por rumores de ruptura. Se dice por ahí que su historia de amor llegó a su fin entre la cancelación de su compromiso y reclamos por parte de la actriz, así como la desilusión de él al ver que no hubo química con sus hijas.

