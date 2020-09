Saoirse Ronan dió un paseo con sus dos amores: Jack Lowden y su perro Fran/Foto: Bekia

Disfrutando del sol de finales del verano, el afecto de Saoirse Ronan parece dividido entre su novio y su perro… y ocasionalmente el bagel que eligió para el desayuno también.

La cuatro veces nominada al Oscar fue fotografiada dando un paseo cerca de su apartamento en el oeste de Londres con su novio Jack Lowden y su cruce Westie-golden-retriever de cuatro años, Fran. Se tomaron un tiempo para relajarse en un parque antes de sentarse fuera de una panadería de Notting Hill.

La famosa Saoirse con los pies en la tierra, que recibió su última nominación al Premio de la Academia por interpretar a la decidida Jo March en la reciente adaptación de la novela Mujercitas de Louis May Alcott, no podría haber parecido menos una A-lister.

Saoirse y Jack han ocultado su romance. Aunque se han dejado ver juntos en diferentes ocasiones, los actores aún no reconocen públicamente si tienen alguna relación amorosa/Foto: Daily Mail

Estaba vestida con una falda de mezclilla de moda, medias y un par de zapatos monk de cuero con tachuelas del zapatero británico Church's, a un precio de 610 euros.

Saoirse Ronan nombró a su perro como un vendedor de drogas

La joven de 26 años, que creció en Co Carlow en Irlanda, no ha ocultado el amor que siente por Fran. Pero el origen del nombre que eligió es menos adorable: lleva el nombre de un personaje traficante de drogas en el a veces desgarrador drama criminal de la televisión irlandesa Love/ Hate.

Saoirse le puso un nombre muy particular a su mascota por uno de sus shows favoritos. Aunque cualquiera pensaría que es un nombre común en realidad su significado y "relación con las drogas" ha sorprendido a los fans/Foto: Daily Mail

Saoirse admitió que 'solo los irlandeses' entenderían el nombre de su perro, diciendo: "Fran de Love/ Hate es mi personaje favorito y amo al [actor] Peter Coonan en él. Le dije esto y llamé a mi Fran después de él".

“Originalmente queríamos un perro chico y luego conocimos a Fran y dijimos, 'no, solo has sido tú'"., confesó la actriz.

Así que consiguió el nombre, que técnicamente es Frances, pero lleva el nombre de un traficante de drogas del centro de la ciudad de Dublín.

A principios de este año, The Mail on Sunday confirmó que Saoirse estaba saliendo con Jack, de 29 años, quien interpretó a su esposo Henry en la película Mary Queen Of Scots de 2018.

Lowden inicialmente negó que estuvieran en una relación, a pesar de que parecían "extremadamente cercanos" en una fiesta en Nueva York.

Saoirse ha explicado anteriormente cómo se pronuncia su nombre, que significa "libertad" en irlandés: "Es Ser-sha, como inercia". Algo que nunca arruina su carrera en constante ascenso. ¿Crees que Saoirse y Jack hacen una bonita pareja?, ¿Te gusta el nombre de la mascota de la actriz?