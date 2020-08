¡Santo cielo! Adela Micha en ARDIENTE bikini posa a sus 57 años

Adela Micha es una famosa periodista mexicana que h destacado por tener una figura envidiable, además de un carisma con el que ha conquistado a sus fans a través de las diversas plataformas sociales.

Recientemente a sus 57 años, Adela Micha desató la locura al aparecer en Instagram muy sexy, ya que se puso un bikini con el cual se llenó de piropos y dejó babeando a muchos internautas.

El ardiente look de Adela Micha

Tal parece que Adela Micha sabe lo que tiene, pues reventó las redes al mostrarse como pocas veces la hemos visto en Instagram y fue con un atrevido bikini con el cual desató la locura, ya que demostró que tiene una figura de envidia, además dejó en claro que no solo las actrices pueden lucir su figura.

No es para menos que la exclusiva imagen haya logrado más de más de 17 mil reacciones; además de varios comentarios donde le hicieron saber que se ve muy bien y es que como algunos sabrán es muy común ver a Adela Micha con ropa más formal, pero esta vez se despojó de todo para enseñar más piel causando sensación en Instagram.

“Yo enseño lo que quiera”.

Rápidamente la imagen se comenzó a llenar de comentarios: Obvio!! Tú has lo que te dé la gana!! #fan; Y estas para enseñar cuerpazo; Mucho porte Adela pero no te pongas ya nada en tu cara no lo necesitas Adela tu eres elegante y guapa como eres no cometas el error de ser quien no eres tu personalidad basta; Porque quieres y puedes @adelamicha te admiro mucho!; entre muchos más.

TE PUEDE INTERESAR: Adela Micha EXPLOTA las redes sociales con POQUITA ROPA

Cabe mencionar que Adela Micha ha sido reconocida por parte de sus fans por lo bien que se viste, ya que siempre le ha gustado verse glamorosa, por si fuera poco también ha experimentado con el look de su cabello, ya que en un principio era café, ahora lo cambió por un rubio intenso el cual se le ve de maravilla, incluso resalta el color de su piel, aunque se dice que a la periodista le encantan los bronceados.

¿Crees que Adela Micha luce espectacular? ¿El cuerpo de Adela Micha esta en forma para la edad que tiene?