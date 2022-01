Santa Fe Klan y la verdad sobre su colaboración con Los Dos Carnales

Santa Fe Klan y Los Dos Carnales han desatado una polémica por una posible colaboración, pues los artistas aparecen en una fotografía juntos y los seguidores de ambos artistas ya desean saber si pronto escucharán un tema con sus dos estilos.

Tal parece que la polémica no se acaba, pues no se ha revelado si ya están trabajando en una nueva melodía, pero los artistas no dudaron en posar para capturar el momento y la publicación fue lanzada por Santa Fe Klan y después replicada por los hermanos Quezada.

Hay que destacar que los jóvenes no tienen mucho en común en cuestiones de géneros, pues Los Dos Carnales se desenvuelven en el regional mexicano y Santa Fe Klan en el rap y cumbia, pero ambos ya han colaborado con otros exponentes.

¿Santa Fe Klan y Los Dos Carnales juntos?

Resulta que Santa Fe Klan llevó a cabo una colaboración con Banda MS y Grupo Firme, además en 2021 visitó Mazatlán, Sinaloa en donde no dudó aventarse sus mejores pasos de baile al ritmo de tambora y cantar “El Muchacho Alegre”.

Por otro lado sabemos que Los Dos Carnales tampoco se encasillan en una sola vertiente, los artistas originarios de San Pedro de las Colonias, Coahuila han cantado con el cantante colombiano Camilo y recientemente grabaron el tema “Los Caminos de la vida”, una letra de Omar Gales.

Ambos talentos musicales triunfan con su música

En cuento a los músicos aficionados del acordeón cuentan con millones de fans, Santa Fe Klan solo en Instagram reúne 6.2 millones de fans, mientras que Los Dos Carnales 2.3 millones de personas siguen sus canciones.

Cabe destacar que los temas más importantes de Los Dos Carnales son: “Cabrón y vago”, “El Envidaos”, “Vida ventajosa” y “El Borracho”, y para Santa Fe Klan los temas con los que ha cosechado más éxitos son: “Debo entender”, “Te iré a buscar” y “Así soy”.

