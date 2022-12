¿Santa Fe Klan y Maya Nazor se separan por infidelidades?

En los últimos días Santa Fe Klan y Maya Nazor se han visto en medio de la polémica tras darse a conocer un fuerte rumor que afirma que la pareja ha terminado con su relación, a pesar de que no hace mucho tuvieron a su primer hijo llamado Luka, por lo que sus fans se encuentran en total incertidumbre.

Y es que la joven pareja era una de las favoritas de las redes sociales, pues desde que se dieron a conocer se les ha visto disfrutar de su amor tanto en redes sociales como en apariciones públicas, en donde se les apreciaba más que enamorados.

Pero, como te dijimos en La Verdad Noticias, las dudas se han engrandecido después de que se revelara que la famosa creadora de contenido no estuvo en el cumpleaños de Santa Fe Klan, por lo que se ha especulado las razones de su supuesta ruptura, entre la más mencionada la de las infidelidades.

¿Quién es el verdadero padre del hijo de Maya Nazor?

Y es que desde el principio de su relación tuvieron algunas controversias, pues cuando la pareja anunció su embarazo, el también creador de contenido, Fofo Márquez, afirmó que por las mismas fechas él tuvo algo que ver con Maya, por lo que se encontraba muy preocupado de que el hijo que esperaba la famosa fuera suyo. Sin embargo, afirmó que de ser así estaría dispuesto a pasar una manutención a la madre.

Aunque el padre oficial de Luka sigue siendo Ángel Quezada, mejor conocido como Santa Fe Klan, quien nunca ha dudado de ser el padre del bebé de Maya Nazor, al que incluso le hizo una canción.

Maya no es la única a la que se le ha vinculado sentimentalmente con otras personas, pues más recientemente Santa Fe Klan, fue emparejado con la también influencer Mona, quien muchos creen que sería la tercera en discordia de la supuesta ruptura entre la pareja.

Mona confirma ruptura entre Santa Fe Klan y Maya Nazor. pic.twitter.com/WP9yd2QZM0 — Luis Cisneros (@Hi_Soy_Cisneros) December 19, 2022

Sin embargo, la propia Mona ha asegurado que ella no tiene vela en el entierro e incluso afirmó que antes de que se les vinculara ellos ya se habían separado, todo fue captado en video y viralizado en redes sociales.

Te puede interesar: Santa Fe Klan rompe en llanto en pleno concierto ¿Por Maya Nazor? Esto se sabe

Santa Fe Klan dedica ‘Separaos’ a Maya tras su ruptura

Aunado a la teoría de las infidelidades y el fuerte rumor de sobre su separación, un adelanto de la nueva canción del rapero Ángel Quezada, ha echado más leña al fuego al conocerse parte de las letras que muchos vinculan que está escrita para la madre de su hijo.

"No entiendo qué nos ha pasado si yo sigo enamorado, pero estamos separados, separados. No entiendo qué nos ha pasado si yo sigo enamorado así como en el pasado... enamorado. Tú por tu lado y yo por el mío, las ausencias del vacío..." , es parte de la devastadora letra que ha avivado más los rumores sobre la separación.

Aunque no ha dado más detalles sobre su estreno musical, tampoco ha revelado si tiene una dedicatoria especial para Maya Nazor, quien habría dejado entrever su ruptura en un live.

Maya Nazor y Santa Fe Klan juntos

“¿Qué pasó con Ángel? No quiero hablar de eso y solo les pido mucho respeto tanto para él como para mí. El día que queramos hablar lo vamos a decir, no tengo más qué decir. Solo sí me gustaría que dejen de estar preguntando todo el tiempo, en mis TikToks, en mis fotos, ya basta, Ángel es Ángel y yo soy yo, pregúntenle a él. Lo único que les quiero decir es que hay mucho respeto y cariño porque tenemos un bebé y siempre lo habrá. Y a ustedes les pido lo mismo, cariño y mucho respeto”, fueron las palabras que hizo la famosa.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en Instagram en