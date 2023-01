¿Santa Fe Klan y Maya Nazor regresaron? Esto es lo que sabemos

La pareja interactuó en redes sociales luego de no hacerlo por mucho tiempo.

Apenas han pasado un par de días desde que inició el 2023 y Santa Fe Klan ya está dando de que hablar en las redes sociales. Ahora resulta que el rapero mexicano y su ex novia, la influencer Maya Nazor, han intercambiado tiernos mensajes, lo cual ha emocionado a sus fans, quienes creen en la remota posibilidad de que la ex pareja retome su romance.

Todo comenzó cuando la guapa influencer compartió una adorable postal en Instagram que la muestra a ella dándole un pequeño beso a su hijo Luka, a quien le ha dedicado un emotivo mensaje que dice: “Sin duda eres y serás lo mejor que me pasó en este 2022”.

Luka unió a sus padres en emotiva publicación de Instagram.

Dicha fotografía no pasó desapercibida para el intérprete de ‘Debo Entender’, quien aprovechó la ocasión luego de varios días sin tener interacción con ella para dedicarle un amoroso mensaje a su primogénito, mismo que no dudó en ser respondido por su hoy ex pareja.

Fans piden a la pareja que regresen

Los fans no pierden la esperanza de que la pareja arregle sus diferencias y se den una nueva oportunidad en el amor.

La interacción entre ambos causó gran furor entre los fanáticos, quienes quedaron devastados cuando se dio a conocer la noticia de su ruptura pero que no pierden la esperanza de que la pareja retome su relación y ahora consideran que es una oportunidad perfecta para que ellos lo lleven a cabo.

“Maya, ya perdona a Santa Fe, él y tu hacen una pareja super bonita”, “Regresen, son una hermosa familia”, “Si aún lo amas, intentalo; se ve que aún te ama” y “Ojala y dejen el orgullo de lado y vuelvan a intentarlo” son algunos de los comentarios que persiguen a Maya Nazor y Santa Fe Klan, quienes aún no se han pronunciado al respecto.

¿Cuándo se hicieron novios Maya y Santa Fe Klan?

Del amor de la pareja surgió Luka, su primogénito.

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, Santa Fe Klan y Maya Nazor iniciaron su romance en agosto del 2021 y tan solo unos meses después anunciaron que estaban a la espera de su primer hijo, a quien llamaron Luka. Sin embargo, a finales del 2022 dieron a conocer que su historia de amor acabó.

