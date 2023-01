Santa Fe Klan rompe acuerdo de Maya Nazor y muestra el rostro de su hijo

La influencer no se ha pronunciado al respecto de este incidente.

Santa Fe Klan se convirtió en tema de conversación en las redes sociales y no precisamente por cuestiones de su ruptura amorosa con Maya Nazor sino por haber presumido el rostro de su hijo por primera vez durante una entrevista que ofreció para Everydaydays, el podcast de Snow Tha Product.

El rapero aseguró que su complicada agenda de trabajo le ha impedido convivir con el pequeño pero dejó en claro que lo visitará en los próximos días: “Ya extraño a Luka, voy a ir en estos días a verlo. Mi niño está bien bonito, la neta, te lo presento pa’ que lo veas, está bien chulo y bien risueño, siempre anda bien al cien”.

Tras presumir la foto que tiene puesto de fondo de pantalla, el intérprete de ‘Debo entender’ dejó en claro que no suele tomarle fotos a su hijo pero confía en que será un galán en el futuro : “Casi no le tomo fotos ni nada pero mira, está bien chido… Che’ Luka, va a traer un chingo de pegue, está chido”.

Sin embargo, un detalle que llamó la atención es que el rapero podría haber roto un acuerdo que tenía con la madre de Luka, el cual consiste en no mostrar el rostro de su hijo en Internet. Dicha situación podría hacer más tensa la situación entre ellos tras su abrupta e inesperada separación.

Maya Nazor cuida la privacidad de su hijo

La joven procura no mostrar el rostro de su hijo en las fotos que comparte en Internet.

Recordemos que la hoy ex pareja de Santa Fe Klan ha dejado en claro que no quiere exponer a su hijo a la toxicidad que impera en redes sociales y que pretende respetar la privacidad de Luka, quien ya hasta tiene su propia canción, misma que es todo un éxito en las plataformas digitales.

“Mi bebé no merece tener toda esa energía negativa, yo sé que hay mucha gente buena y todo pero también hay gente loca, hay gente mala, hay gente enferma, y no voy a exponer a mi bebé a eso… Quiero darle a mi bebé su individualidad, no quiero hacerlo famoso desde bebé cuando yo no sé lo que él quiere ser”, declaró Maya Nazor.

¿Cuándo inició el romance entre Maya Nazor y Santa Fe Klan?

La pareja finalizó su relación a cinco meses del nacimiento de su hijo.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, Santa Fe Klan y Maya Nazor iniciaron su romance en agosto del 2021 y tan solo unos meses después dieron a conocer en redes sociales que estaban a la espera de su primer hijo, a quien llamaron Luka.

