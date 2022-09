Santa Fe Klan reaparece, tras su detención y explica lo que sucedió

¿Qué es lo que pasó con Santa Fe Klan?

Santa Fe Klan ha dado mucho de qué hablar en los últimos días, luego de que el cantante fuera presuntamente detenido por disparar al aire, generó preocupación en redes sociales, por lo que ahora sale a explicar qué fue lo que pasó.

En La Verdad Noticias te hemos dado a conocer que el cantante se ha visto involucrado en dos presuntas detenciones en las últimas semanas, sin embargo el cantante y tampoco su equipo han explicado lo que ha sucedido.

Recordemos que fue la madrugada del 9 de septiembre, cuando se encendieron las alarmas en el mundo de la farándula, ya que la novia del cantante dio a conocer que fue detenido en Manzanillo e incluso denunció abuso de poder por medio de una transmisión.

¿Qué pasó con Santa Fe Klan?

¿Por qué fue detenido Santa Fe Klan?

Por medio de sus redes sociales, el cantante dio a conocer que se encuentra en perfectas condiciones e incluso subió algunos videos para promocionar su gira y próximo video.

Aunque no aclaró con exactitud qué fue lo que sucedió, al parecer la grabación la hizo posiblemente para un próximo video, por lo que el presunto arresto habría sido parte de la historia.

“Que buena grabación la de ayer jajajaja No hablen si no saben. Estamos más que bien raza, no se preocupen”, escribió.

Por su parte el vocero de seguridad de Colima, Adrián Joya, informó que el suceso relacionado con Santa Fe Klan, sí dejó detenidos, pero él no estaba en custodia de las autoridades.

Recordemos que fue su novia, Maya Nazor, quién por medio de una transmisión en vivo denunció que el cantante había sido arrestado e incluso se comenzó a rumorear sobre un conflicto entre la pareja.

¿Quién es Santa Fe Klan?

El cantante Santa Fe Klan nació y creció en la colonia Santa Fe de la ciudad de Guanajuato, de donde tomó su nombre artístico.

Con apenas 22 años, Santa Fe Klan, se ha convertido en uno de los principales exponentes del rap mexicano y su éxito ha ido en ascenso.

Sin embargo, Santa Fe Klan se ha visto involucrado en diversos escándalos, aunque su equipo se ha caracterizado por guardar silencio, por lo que se desconoce cuál es si situación legal.

