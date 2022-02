Santa Fe Klan presume su sold out en la Arena Monterrey

El rapero Santa Fe Klan anunció en redes sociales la venta de la totalidad de los boletos para su concierto en la Arena Monterrey, que se realizará este sábado 5 de febrero ante 17 mil 599 personas.

Los boletos para ver en vivo al intérprete de “Grandes ligas” y “Así soy” van de los 2 mil 85 pesos a los 9 mil 549 pesos, pero aún con ello logró agotar las entradas y él mismo presumió el logro a través de sus Canales oficiales.

“¡Sold out Monterrey! Muchas gracias a todos los fans por el cariño que le tienen a este vato. Aquí andamos al mero millón haciéndoles rolas nuevas!! Nos vemos el sábado 5 en la Arena Monterrey, ahí los veo para pasarla mamalón con la flota. ¡Somos la Santa Karnal! ¡Weeeeeeepa!”, escribió el rapero en su cuenta de Instagram.

Santa Fe Klan conquistará la Arena Monterrey

Poco a poco, Santa Fe Klan ha ganado una popularidad inmensa en México.

Con esta presentación, Santa Fe Klan se suma a una exclusiva lista de talentos nacionales e internacionales que han pisado el escenario de la icónica Arena Monterrey, como Juan Gabriel, Jenni Rivera, Beyoncé, Demi Lovato, Mariah Carey, Jonas Brothers, Bruno Mars y Katy Perry.

El primer concierto del meciano en la capital regia ha puesto eufóricos a sus fanáticos, que ya esperan el gran día para deleitarse con el repertorio ampliamente conocido del rapero, aunque muchos otros se mostraron inconformes porque no alcanzaron a comprar boletos.

“Otra fecha, no alcancé boletos, felicidades por tu éxito, pero creo que me quedaré con ganas de ir al concierto”, “‘Es neta que ya no hay boletos? Díganme que no es cierto, mañana le iba a comprar a mi hijo uno aunque fuera mero arriba”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

¿De dónde es Santa Fe Klan?

Su nombre artístico está basado en el barrio de Guanajuato donde nació y creció.

Santa Fe Klan, cuyo nombre real es Ángel Jair Quezada Jasso, nació en la ciudad de Guanajuato, en el estado homónimo en México. De hecho, su nombre artístico se basó en la colonia Santa Fe, donde creció y pasó la mayor parte de su vida.

Recientemente un concierto de Santa Fe Klan en la feria estatal de León provocó un caos y violencia debido a que las autoridades locales, a pesar de que pagaron 2 millones de pesos por la presentación, no dimensionaron la popularidad del rapero en su propio estado, lo que llevó a un impresionante sobreaforo en el que incluso hubo personas hospitalizadas.

