Santa Fe Klan llora en pleno concierto al hablar de la separación de sus padres

El video que muestra al rapero llorando ya es viral en todas las redes sociales.

Santa Fe Klan se convirtió en tema de conversación debido a que en redes sociales se ha viralizado un video que lo muestra llorando durante un reciente concierto que ofreció como parte del Tour Mar y Tierra 2022. Horas más tarde, se reveló que el rapero lloraba ante la inminente separación de sus padres.

Más sincero que nunca, el joven nacido en Guanajuato le confesó a los asistentes que no la estaba pasando nada bien debido a que sus padres tienen muchos problemas, mismos que han deteriorado su relación hasta el punto de considerar el divorcio como una opción.

“La neta, voy a decir algo y no sé si lo tengo que decir o no lo tengo que decir, pero quiero que les avienten un grito a mis papás que tienen muchos problemas y ya no saben ni siquiera que hacer”, dijo Santa Fe Klan para luego mandarle un mensaje a sus fans: “¡Ánimo! Dejen atrás el orgullo, si nos vamos a morir todos pa’ qué chin** se clavan y todos dejen atrás el orgullo, el orgullo no deja solucionar los problemas y los hace peor”.

Posteriormente, el rapero procedió a interpretar el tema ‘Se Acabó’, el cual compuso a petición de su padre: “Esta canción se la acabo de mandar a mi papa, porque me dijo ‘hijo, estoy hasta la madre, extraño un chin… a tu jefa… ‘Escríbeme una rola que ando bien dolido, me siento muerto sin tu má’ y se la mandé de volada”.

Ángel Jair Quezada Jasso, nombre real del rapero, quien lamentablemente sufrió intento de robo en Coatzacoalcos, no pudo ocultar su dolor y terminó rompiendo en llanto ante los asistentes de su concierto, quienes no dudaron en brindarle su apoyo en lo que parece ser uno de los momentos más difíciles de su vida familiar.

Maya Nazor, el amor de Santa Fe Klan

Esta triste situación llega en medio del éxito que ha tenido como cantante y del nacimiento de su primer hijo Luka, quien es fruto de su romance con la influencer Maya Nazor. Cabe destacar que fue a principios de agosto pasado cuando la pareja celebró su primer aniversario con un emotivo video compartido en sus respectivos perfiles de Instagram.

“Te amo mi amor, feliz aniversario. Gracias por los momentos vividos, solo tú y yo sabemos lo que hemos pasado”, escribió Maya Nazor a lo que Santa Fe Klan respondió: “Gracias chula por todo lo que haces por mí, solo tu y yo sabemos que onda, te amo y siempre los voy a cuidar”.

¿Quién es Santa Fe Klan?

Hoy en día, es uno de los artistas más reconocidos en el mundo del hip-hop a nivel nacional.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, Ángel Jair Quezada Jasso, mejor conocido como Santa Fe Klan, es un rapero originario de Guanajuato que a sus 22 años de edad goza de gran fama en la industria musical, la cual viene conquistando desde el 2017 y hoy en día es considerado un máximo exponente del hip-hop, rap y trap en México.

