Santa Fe Klan habla sobre su separación con Maya Nazor ¿Qué dijo?

Desde hace unos días Maya Nazor y Santa Fe Klan no han dejado de dar la nota, y es que la pareja anunció su separación y esto ha conmocionado a sus fans y al mundo del entretenimiento, pues a pesar no tener tanto tiempo de relación eran una de las parejas más sólidas del espectáculo.

Después de darse a conocer su ruptura, han aparecido muchas especulaciones, pues la pareja tiene un hijo en común, por lo que enseguida salieron a relucir temas como la pensión alimenticia y la custodia de su hijo, pero hasta el momento el rapero mexicano no se había pronunciado al respecto.

Como te dijimos en La Verdad Noticias, incluso Maya Nazor indicó que demandaría al medio que afirmó que pedía una pensión millonaria a su expareja, sin embargo, ahora llegó el turno de Ángel Quezada de aclararlo todo y así lo ha intentado en una entrevista.

Santa Fe Klan habla de su ruptura con Maya Nazor

Fue en una entrevista que realizó hace poco en donde el inérprete de Luka, habló largo y tendido sobre su carrera y lo que le inspiró su relación con otros artistas, además de su posible incursión en el regional mexicano, además de presentar a su padre, de quien dijo que hizo todo lo posible porque él tuviera una buena educación.

En la misma entrevista habló del respeto que le tiene a los artistas del regional mexicano como Chalino Sánchez, Sergio Vega y otros famosos artistas, pero el moemnto más esperado llegó cuando el entrevistador, Pepe Garza, le pidió que rapeara, por lo que Santa Fe Klan interpretó Separaos, su más reciente sencillo y el cual estaría dedicado a su expareja.

Ante esta situación, Pepe aprovechó para preguntarle sobre su separación y si esta era un asunto temporal o han pensado en una reconciliación, a lo que el artista contestó:

"Mejor ni digo nada, pues no sé a veces son problemas personales que es mejor callar porque no sabemos que va a pasar", comenzó a decir Santa Fe Klan.

Además, aseguró que su vida privada no es algo de lo que le guste hablar, aunque aseguró que tampoco le afecta que se enteren de ella, pues, aún no sabe qué va a pasar.

Pero dejó claro que aunque esté separado de Maya, siempre tendrá un a relación buena pues es la madre de su hijo Luka, y los problemas de pareja son a parte.

“Mi Luca es mi Luca y siempre me va a ver con ella y siempre que la vea vamos a estar bien porque no se como que ya lo otro es parte, somos…la veo y al cien y cotorreamos y nos reímos, como que quedamos bien chido a lo mejor como que pues no sabemos que va a pasar, Luca está bien chiquito y no sabemos qué onda, haber que pasa después”

Finalizó el tema diciendo: "No es mi enemiga, ni lo va a ser nunca, es una persona que siempre va a estar en mi vida".

¿Por qué terminaron Santa Fe Klan y Maya Nazor?

Aunque no han dado más declaraciones, fue la influencer morelense la que dio a conocer el tema de su ruptura, en la que afirmó que no fue que alguno de los dos haya dejado a alguien, sino que fue una situación que se tomó por ambas partes, pero recalcó que seguirán teniendo una buena relación por el bien de su hijo.

Además de que también expresó que el amor seguirá ahí para él, pues, por algo, decidió tener un hijo con Ángel, lo único que pidió es que el famoso sea responsable con su hijo, aunque hizo hincapié en que no le estaba pidiendo dinero.

