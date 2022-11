Santa Fe Klan habla sobre su participación en el soundtrack de Black Panther 2

El talento mexicano se hace presente en “Black Panther: Wakanda Forever”, además de que participaron los actores Tenoch Huerta, Mabel Cadena y Lupita Nyong’o que tiene media nacionalidad mexicana, también se unió el cantante Santa Fe Klan.

Como te contamos en La Verdad Noticias, el rapero se ha presentado en la premier de la segunda parte de “Black Panther”, ya que él colaboró con su canción “Soy” para el soundtrack de la nueva cinta de Marvel.

Santa Fe Klan, cuyo verdadero nombre es Ángel Quezada, llegó acompañado de su esposa al evento de CDMX. Ahora, reporteros de “Ventaneando” le preguntaron qué es lo que piensa de su colaboración en la película.

Esto es lo que respondió Santa Fe Klan

El rapero Santa Fe Klan contestó que está muy orgulloso de que lo hayan contemplado para crear un tema de “Black Panther: Wakanda Forever”.

“Yo le puse sentimiento en el estudio y corazón, pero no era seguro. Yo nada más, la dejé ahí grabada con Camilo y ya después de días me dijeron que me había quedado y me puse a echar fiesta” respondió el cantante.

Asimismo, aprovechó el momento para alentar a los demás artistas emergentes de los géneros urbanos como el rap a que no se rindan y sigan siendo creativos. También, dijo que aún no termina de caerle el veinte de que también representa México:

“Ojalá que esto sirva para todos los demás compañeros que están ahí en el barrio haciendo música… Estoy bien orgulloso de representar a mi México, yo creo que hasta ahorita me la estoy creyendo”

¿Cuánto gana Santa Fe Klan?

Esto gana Santa Fe Klan:

Tras sus grandes éxitos, el famoso Santa Fe Klan ha logrado incrementar su fortuna a una gran cantidad de dinero. Se estima que su página de YouTube está valuada en 6 millones 977 mil 391 pesos. Además, cobra por sus conciertos más de 2 millones de pesos.

