¿Santa Fe Klan dejó a Maya Nazor por Mona? Ella rompe el silencio

La influencer chola niega ser la causante de la ruptura amorosa entre la pareja.

El día de ayer te dimos a conocer en La Verdad Noticias que la influencer Maya Nazor despertaba rumores de una separación con el rapero Santa Fe Klan tras hacer ciertas declaraciones en una reciente transmisión en vivo que realizó desde su perfil de Instagram.

Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que más de uno señaló a Mona de ser la tercera en discordia. Ante dicha situación, la influencer chola decidió defenderse y al mismo tiempo confirmó que el romance de la pareja llegó a su fin pero que no le correspondía revelar los motivos que los llevaron a tomar esta decisión.

Mona confirma ruptura entre Santa Fe Klan y Maya Nazor. pic.twitter.com/WP9yd2QZM0 — Luis Cisneros (@Hi_Soy_Cisneros) December 19, 2022

“Están diciendo que Santa Fe dejó a Maya por mí y eso es mentira. No me corresponde a mí decirlo porque yo sí sé lo que paso, cuando yo fui a la fiesta ya se habían dejado, ellos ni siquiera andaban y no fue por mi”, dijo la novia de Geros durante una transmisión desde su página oficial de Facebook.

Maya Nazor desmiente ruptura con Santa Fe Klan

Maya Nazor asegura que su romance con el rapero continúa y pide a los fans que los dejen en paz.

Luego de que el video de la influencer desatara rumores de una posible ruptura amorosa con Santa Fe Klan, la influencer decidió aclarar lo ocurrido en un comentario de TikTok. En él menciona que no han terminado y que lo único que pide es que los dejen en paz para que así pudieran disfrutar su relación.

“Nunca dije que terminamos. Solamente dije que nos dejen en paz y si llegamos a terminar o no, es decisión nuestra y tomada con amor”, escribió Maya Nazor.

¿Quiénes son Mona y Geros?

Pese a las críticas y polémicas, los influencers son muy populares en Internet.

Mona y Geros son una pareja de influencers originarios de León, Guanajuato que gozan de gran popularidad entre los cibernautas gracias a la sencillez, el carisma y el sentido del humor que derrochan durante las transmisiones en vivo que realizan desde su página de Facebook, la cual ya cuenta con más de 7.6 millones de seguidores.

