Santa Fe Klan, de rapear en las calles de Guanajuato a cantar para Marvel

'Soy' forma parte de la banda sonora de 'Black Panther: Wakanda Forever'.

Ángel Jair Quezada Jasso, mejor conocido en la escena musical como Santa Fe Klan, inició su carrera como rapero en las calles de su natal Guanajuato. Sin embargo, él jamás pensaría que su talento lo llevaría a cantar para una nueva producción de Marvel Studios.

Tal vez no lo sepas pero el novio de la influencer Maya Nazor se reunía con su amigo Ziko en la esquina de la calle Cubilete para improvisar rimas sin necesidad de micrófonos y con el sueño de grabar un disco que le permita ser conocido hasta el punto de volverse famoso.

El rapero inició su carrera musical en las calles de su natal Guanajuato.

“La música para mí es mi vida, el rap para mí es toda mi vida, es lo que me puso aquí donde estamos, lo que me enseñó a escribir. Al principio yo lo veía ‘para estar de malandro’ pero con el tiempo me di cuenta de que era mucho más que eso”, declaró el intérprete de ‘Debo Entender’ en entrevista exclusiva para El Universal.

Santa Fe Klan en 'Black Panther: Wakanda Forever'

Ahora, Ángel Jair Quezada Jasso ve consumado su sueño al ver su nombre en una producción de Marvel Studios. Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, el rapero se une a la banda sonora de ‘Black Panther: Wakanda Forever’ con el tema ‘Soy’.

“Estoy contento de representar a toda mi raza, agradecido con Camilo Lara, quien fue el que me invitó, y con muchas ganas de seguir en estos proyectos”, declaró Santa Fe Klan, quien se une a los raperos Pet Booty y Yaalen K’uj en este nuevo proyecto que llegará a los cines el próximo 10 de noviembre y cuyas canciones ya están disponibles en Spotify.

Te puede interesar: Pat Boy era humillado por rapear en maya y hoy es parte de Marvel

¿Por qué Santa Fe Klan es famoso?

Hoy en día, el rapero guanajuatense es considerado uno de los máximos exponentes del hip-hop en México.

No se puede negar que Santa Fe Klan goza de gran éxito en el país gracias a su entrega en el escenario y a su talento como compositor. Sin embargo, también es sabido que la popularidad del rapero entre el público se debe a que siempre se ha mostrado humilde y orgulloso de sus raíces mexicanas.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!

Fotografías: Redes Sociales