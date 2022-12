Santa Fe Klan confirma el fin de su romance con Maya Nazor en esta canción

Rumores aseguran que el rapero terminó su romance con la madre de su primogénito.

Hace un par de días te dimos a conocer en La Verdad Noticias que Santa Fe Klan se encontraba inmerso en la polémica luego de que la influencer Maya Nazor, quien es su novia y madre de su hijo Luka, diera a entender que su relación sentimental había llegado a su final.

“Solo les pido mucho respeto tanto él y para mí, el día que queramos lo vamos a hablar no tengo nada más qué decir... Solo si me gustaría que dejen de estarme preguntando todo el tiempo por Ángel, en TikTok, en mis fotos, ¡basta!”, mencionó Maya Nazor en una reciente transmisión en vivo que se hizo viral en redes sociales.

Mona desmintió los rumores que la señalaban de ser la culpable del truene de la pareja.

Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que varios cibernautas señalaron a la influencer Mona de ser la culpable de dicha separación luego de que ambos hayan sido captados juntos en una fiesta del rapero.. Ante esta situación, la novia de Geros no dudó en salir a defenderse y negar que estos rumores sean ciertos.

'Separaos', lo nuevo de Santa Fe Klan

Todo parece indicar que Ángel Jair Quezada Jasso, nombre real del rapero guanajuatense, confirmará el fin de su romance con Maya Nazor por medio de una nueva canción titulada ‘Separaos’, la cual estará disponible en las plataformas digitales a partir del 24 de diciembre.

“Nuestro amor llegó a su final, yo que pensaba que nada iba mal. ¿Cuál fue la razón? Yo me pregunto cuál será. Me muero de frío porque tú no estás conmigo, ay no, Dios mío, la soledad de testigo. No entiendo que nos ha pasao, si yo sigo enamorao, pero estamos separaos, separaos… Por tu lado y yo por el mío”, dice la nueva canción de Santa Fe Klan.

¿Por qué es famoso Santa Fe Klan?

Hoy en día, el rapero es considerado un gran exponente del hip-hop en México.

Es bien sabido que Santa Fe Klan goza de gran éxito gracias a su entrega en el escenario y a su talento como compositor. Sin embargo, no se puede negar que la popularidad del rapero entre el público también se debe a que siempre se ha mostrado humilde y orgulloso de sus raíces mexicanas.

