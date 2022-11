Santa Fe Klan: “Los polis son mis compas”

Santa Fe Klan es uno de los artistas mexicanos que más éxito está teniendo en los últimos tiempos en donde se ha consolidado como todo un referente de la música.

Su éxito ha llegado tan lejos que incluso ha sido llamado para participar en la banda sonora de la película de Marvel Wakanda Forever.

Sin embargo el rapero mexicano no ha estado exento de polémicas pues hace unas semanas fue detenido por la policía y el vídeo se volvió viral, y aunque parecía que había dado por terminada esa relación , la verdad es que Ángel Quezada ha decidido hablar al respecto.

Sant Fe Klan es amigo de los policías

Santa Fe Klan reveló que pasó con su presunta captura

Fue durante una conferencia de prensa que el guanajuatense aseguró que se puso de acuerdo con los policías que cuidan su estudio para hacer promoción a uno de sus temas, en el vídeo se ve cómo Santa Fe Klan se encuentra fumando un prominente cigarro de marihuana, cuando un grupo de policías le pide subir a la patrulla por encontrarse consumiendo en la calle.

Ante esto el rapero se resiste pero no se supo el final de la historia sin embargo ahora lo ha revelado

"Los polis son mis compas, yo sabía que la gente es bien chismosa ¿Si o no?, entonces me puse de acuerdo con ellos para que mientras caminaba ellos me agarraran y funcionó", compartió Santa Fe.

