Santa Fe Klan: Esto es lo que dice el devastador tema que le dedica a Maya Nazor

Santa Fe Klan ha cerrado el 2022 con mucho éxito laboral, pero con muchas polémicas en el ámbito sentimental, pues desde hace algunas semanas se rumora su presunta ruptura con la madre de su hijo, Maya Nazor.

Aun cuando ninguno de los dos lo ha revelado explícitamente, todo parece indicar que ya no se encuentran juntos, pues no se les ha visto en las redes sociales, además de que el rapero ya habría compuesto un tema donde relata lo que le sucedió junto a la influencer.

Como te dijimos en La Verdad Noticias, esta información ha escalado tanto que incluso Fofo Márquez ha salido a decir que había advertido a Santa Fe Klan sobre Maya Nazor, comentarios que algunos internautas han criticado.

Santa Fe Klan dedica canción a Maya Nazor

El artista habría compuesto este tema para reflejar lo que ha sucedido en su relación

En días pasados Ángel Quezada había mostrado un adelanto de su nueva canción titulada Separaos, en donde se escuchaban los versos más tristes que ha escrito jamás, por lo que muchos comenzaron a pensar que se trataba de una canción que hablaba sobre su ruptura.

A dos días de haberse estrenado, Separaos ya acumula con más de 1.6 millones de reproducciones en Youtube, en las imágenes se puede ver a la estrella de rap en su barrio de Guanajuato, de donde es originario, mientras interpreta la devastadora melodía.

El romance entre Santa Fe Klan y Maya Nazor habría durado más de dos añosy en el transcurso del mismo tuvieron a un hijo de nombre Luka, al cuál el rapero también le compuso una canción.

La letra de “Separaos”

“Nuestro amor llegó a su final

Yo que pensaba que nada iba mal

Cuál fue la razón yo me pregunto cuál

Cuál, cuál, cuál será

Me muero, de frío

Porque tú no estás conmigo

Ahí no, Dios mío

La soledad de testigo

Me muero, de frío

Porque tú no estás conmigo

Ahí no, Dios mío

La soledad de testigo

No entiendo que nos a pasao

Si yo sigo enamorao

Pero estamos separaos

Separaos

No entiendo que nos a pasao

Si yo sigo enamorao

Así como en el pasao

Enamorao

Por tu lado y yo por el mío

Mi habitación se siente vacío

Fuimos separados donde mismo

A punto de caer en el abismo

No entiendo que nos a pasao

Si yo sigo enamorao

Pero estamos separaos

Separaos

No entiendo que nos a pasao

Si yo sigo enamorao

Así como en el pasao

Enamorao

Ahora sin rumbo me voy lejos

Ya no volveré

Llevo tatuajes de tus besos

Siempre te recordaré de

Verás que no fue mi intención

Lastima tu triste corazón

Ya no soporto más tu corazón

No quiero ninguna discusión

Se murió la flor, no encuentro mi error

Pero tal vez sea mejor para los dos

Se acabó el amor extraño tu voz

Nuestros recuerdos mirándolos

No entiendo que nos a pasao

Si yo sigo enamorao

Pero estamos separaos

Separaos

No entiendo que nos a pasao

Si yo sigo enamorao

Así como en el pasao

Enamorao

Ahora sin rumbo me voy lejos

Ya no volveré

Llevo tatuajes de tus besos

Siempre te recordaré

Por tu laso y yo por el mío

Mi habitación se siente el vacío”

