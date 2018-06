Sandra Montoya fue víctima de violación a ‘punta de pistola’

La talentosa actriz Sandra Montoya impactó a la audiencia luego de revelar uno de los momentos más difíciles que tuvo que enfrentar, en una entrevista concedida para Todo para la Mujer, confesó que quince años atrás sufrió una terrible experiencia, pues fue fue victima de una terrible violación a punto de pistola.

Sandra Montoya confesó lo siguiente:

‘He vivido acoso, y mucho, incluso al punto de que casi me cuesta la vida. Sufrí abuso, golpes; que alguien me pusiera una pistola en la cabeza es algo que no puedo olvidar’.