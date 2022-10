Sandra Montoya de ¡Quiero cantar! revela que su mamá no deseaba tenerla

Sandra Montoya ha vuelto a estar en el ojo público al ser una de las participantes en el reality show de Tv Azteca llamado “¡Quiero Cantar!”, como te mencionamos en La Verdad Noticias. Pero también ha captado la atención por una entrevista que le hizo Gustavo Adolfo Infante en su programa “El minuto que cambió mi destino”.

Durante el programa, el periodista de espectáculos le preguntó cómo había sido la infancia de la cantante y actriz lo que movió recuerdos muy sensibles en ella. Pues recordó el momento en que su mamá reveló que no deseaba tenerla.

Sandra reveló que escuchó que su mamá comentaba de este tema con una amiga, pero eso le afectó mucho y asegura que por ello comenzó a ser muy rebelde en su adolescencia.

Esto es lo que Sandra Montoya escuchó decir a su mamá

Sandra Montoya relata que tenía al rededor 6 años cuando sin querer escuchó en una conversación de mamá con una amiga en la que reveló que no quería que naciera e incluso comentó que habría intentado practicarse un aborto.

“Ella pensó que la bebé que estaba jugando a sus pies no estaba escuchando lo que ella estaba platicando con su vecina, escuché: ‘A ella no la quería tener, hice cosas para abortarla, pero no se salió’”.

Esto le afectó mucho y por ello aconseja a los papás que no hablen de esos temas con sus hijos cerca, pues aunque sean pequeños de edad si escuchan todo lo que dicen.

“La gente cree que los pequeñitos, como están del tamaño pequeño, no escuchan. Ten mucho cuidado siempre con lo que digas frente a un niño, porque te puedo asegurar que no tenía ni 6 años cuando escuché esto” comentó la cantante de “¡Quiero Cantar!” del programa Venga la Alegría.

¿Sandra Montoya tiene hijos?

Hija de Sandra Montoya.

Sandra Montoya tiene una hija llamada Andrea Montoya, quien en el 2019 tuvo a su primer hijo, por lo que Sandra ya es abuela. Además, la cantante se casó en Miami con su novio, con quien apenas tenía 4 meses de relación.

