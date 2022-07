Sandra Echeverría sufrió bullying por parte de estos dos actores de Hollywood

Hace algunos años la actriz mexicana Sandra Echeverría salió a los Estados Unidos buscando consolidarse como actriz en Hollywood.

Lo cierto es que hasta el momento lo ha hecho de buena manera pues ha logrado mantener su carrera a flote participando en diferentes proyectos uno de ellos fue la película Savages, donde compartió pantalla con Salma Hayek.

Sin embargo reveló que no todo ha sido bueno durante su tiempo haciendo películas en Estados Unidos.

Fue precisamente en la película Savages en donde la mexicana tuvo un sabor agridulce pues dos actores le jugaron una broma pesada de la que por poco sale herida.

A través de redes sociales la protagonista de La Usurpadora contó este desagradable momento que hasta el día de hoy sigue molestándola pues no pudo hacer nada para defenderse.

“Hoy me acordé de una historia de bullying en un proyecto que filmé hace 10 años. (con) Dos actores muy famosos. Me volvió a dar mucho coraje. Si pasara hoy, definitivamente los hubiera acusado. Aclaro: bullying, no acoso”