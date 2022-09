Sandra Echeverría revela lo mal que lo pasó en su entrevista con “La Roña”

Sandra Echeverría fue la que dio vida a la famosa actriz María Félix, también conocida como “La Doña”, en la nueva serie biográfica que produjo la plataforma de Vix. Por ello, la famosa imitadora conocida como “La Roña” le hizo una entrevista.

Sin embargo, lo que debió ser un momento grato para la actriz se convirtió en una pesadilla para la actriz, pues además de ser cuestionada por su reciente papel como “La Doña” recibió una serie de malos comentarios y muchas burlas sobre su trabajo.

La actriz contó en exclusiva para Univisón todos los detalles sobre el mal momento que le hizo pasar “La Roña” por casi dos horas. Ella reveló que solo estaba esperando el momento para que terminará: “decía a qué hora acaba esto”.

¡No regresa nunca a ese programa!

Sandra Echeverría en la entrevista con "La Roña".

Sandra Echeverría contó que “La Roña”, imitadora de María Félix, se sentía como la única que puede imitar bien a la famosa actriz y por eso intentó por medio de todos los chistes menospreciar su trabajo que ha sido bien recibido por la crítica.

“Yo ya ni quería hablar, dije que él se luzca y haga sus chistes, de plano yo me quede en neutral, querían dejarme ver como si fuera una bruta” dijo la actriz.

Ella no está renuente a aceptar que a muchos no les haya gustado su trabajo en la serie, pero eso no justifica que quieran humillarla públicamente solo para tener mayor raiting.

Cuando terminó todo y salió del programa estaba muy enojada hasta con su propio equipo porque no la ayudaron durante el penoso momento. Asegura que no regresa nunca al programa.

¿Cómo se llama el novio de Sandra Echeverría?

Por si no conocías este dato de la famosa Sandra Echeverría es el famoso vocalista de Fobia, Leonardo de Lozanne desde el año 2014. Ella también se prepara para subirse al escenario a cantar.

