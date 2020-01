Sandra Echeverría presume su sexy abdomen plano en mini bikini

Sandra Echeverría se convirtió en una de las actrices más aclamadas durante el 2019 debido a su papel en la telenovela “La Usurpadora”, en esta nueva versión corta, en donde cautivó a sus seguidores al mostrar sus atributos, pero también al enseñar de qué está hecha ya que tuvo la capacidad para hacernos sentir su rabia al interpretar este personaje.

En ese sentido, la actriz combina grandes cualidades, no solo es muy talentosa en la actuación, sino que además es carismática, y por supuesto, muy sensual, lo anterior quedó demostrado con una imagen que compartió a través de su cuenta de instagram, donde recordó sus vacaciones en la playa, con una instantánea donde por poquito se le cae el pantalón.

y es que Sandra Echeverría lució un sexy bikini rojo con puntos negros, y un short de mezclilla sin embargo por la posición de la toma, Sandra Echeverría dejó ver que los shots le quedan grandes ya que no se ajustaban a su cuerpo, de lo delgada que está.

La Actriz lució super sexy y recibió decenas de comentarios por parte de sus fanáticos, quienes no dudaron en demostrar su cariño al publicarle en la sección de comentarios algunos piropos.

“Beach please take me back”, publicó Sandra Echeverria como pie de foto en Instagram.