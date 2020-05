Sandra Echeverría presume CANTANDO a su pequeño hijo ¡Le heredó a su papá!

Sandra Echeverría es una de las bellezas mexicanas que destacan en el mundo de la actuación y que recientemente ha dado a conocer uno de los talentos de su hijo, el pequeño que tuvo al lado de Leonardo de Lozanne.

Se trata de Andrés, el pequeño y único hijo de Sandra Echeverría y que tuvo al lado del cantante y músico Leonardo de Lozanne, que se puede apreciar en un video en donde se siente atraído por la música y es afinado a su corta edad, por lo que logra enternecer en Instagram a los fans de ambas celebridades.

El hijo de Sandsra Echeverría cantando

Fue la misma actriz Sandra Echeverría quien colocó el video en su cuenta personal de Instagram y en el Andrés aparece sentado en la cama mientras Leonardo, su papá, toca el piano y él canta.

Tal parece que el pequeño se muestra desinhibido y concentrado al momento de cantar una estrofa en inglés, se puede observar también cómo está atento y mira que su papá hace lo suyo frente al piano.

“Mi gordito heredó la vena musical. Me mata de amor oírlo cantar. Me saca lágrimas. A sus 4 añitos es súper afinado", es la descripción que coloca Sandra Echeverría en el título de la imagen referida, mientras que por otro lado los fasn no dejaron de reaccionar y comentar.

Algunos de los comentarios que hicieron los fans de Sandra Echeverría se pueden leer de esta manera: “¡Que derretimiento!", "¡Qué maravilla!!! Uffff talento heredado...", "Lo máximo", "Precioso y afinado", “Qué cosita tan bonita”, entre muchos otros que destacan de una enorme lista.

Es indudable pensar que el pequeño Andrés ha heredado el gusto por la música, ya que su papa es uno de los talentosos cantantes mexicanos que ha destacado en la banda Fobia, con la quien han posicionado temas que son clásicos en la música mexicana.

Cabe recordar que el padre del niño es Leonardo de Lozanne, quien es músico y ha sido integrante de agrupaciones mexicanas como Fobia y su madre es Sandra Echeverría, quien ha demostrado tener talento como cantante y actriz también.