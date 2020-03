Sandra Echeverría ¿podría MORIR a causa de una extraña enfermedad?

Sandra Echeverría es una talentosa actriz que ha protagonizado varias telenovelas de Televisa, así que la fuerte noticia sobre una enfermedad que la ha estado atormentando por más de 3 meses y sin conocer la razón que la causa, llevó a sus fans de Instagram a estar muy preocupados por ella.

Según información de Tribuna, la actriz de Televisa anunció en sus redes sociales que padece una extraña enfermedad que le causa gran dolor en el estómago, padecimiento que le ha causado miedo al haber acudido a varios médicos y seguir sin conocer lo que le causa el dolor abdominal, revelando más detalles en su cuenta de Instagram.

Sandra Echeverría en Instagram

“Mi cara de enfermita. Llevo casi 3 meses fatal de mi panza. Me han hecho varios estudios y no me encuentran nada”, dijo Sandra Echeverría en una selfie junto a su hijo en Instagram, mensaje que sigue causando revuelo a sus más de 2 millones de seguidores por lo repentino de su mención en redes sociales.

Aunque la actriz de La Usurpadora, es de complexión delgada por naturaleza, algunos de sus fanáticos escribieron en los comentario que la notaron más delgada de lo usual, otros le mandaron todo el apoyo para que logre encontrar la causa de su padecimiento e incluso le recomendaron sus médicos de confianza.

Más adelante, Sandra Echeverría comentó que se someterá a otro examen médico para descartar la posibilidad de una bacteria en los intestinos, ya que sus fans tienen la esperanza de que sea algo tratable y que no ponga en riesgo su salud con algún padecimiento grave.